Задержана водитель, обвиняемая в совершении резонансного ДТП в Балашихе

В Подмосковье задержана женщина-водитель, которую обвиняют в совершении ДТП, ставшего причиной гибели 6-летнего мальчика. Следствие ходатайствует о ее аресте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, следователями «установлен и задокументирован факт нарушения обвиняемой в совершении ДТП, произошедшего 23 апреля в г. о. Балашиха, в результате которого погиб 6-летний мальчик, ранее избранной меры пресечения — подписки о невыезде».

Женщина задержана, «следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как сообщало EADaily, резонансное ДТП произошло 23 апреля. 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и совершила наезд на ребенка. По данным очевидцев, автомобиль протащил мальчика почти 10 метров перед тем, как остановиться. Женщине предъявлено обвинение по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Проведенная экспертиза установила наличие в крови 6-летнего мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует почти 300 г водки. Тогда возникли подозрения в халатности специалистов — и Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Для того, чтобы установить каким образом алкоголь попал в кровь мальчика, необходимо провести эксгумацию тела. Ряд политических и общественных деятелей уже обратились к правоохранительным органам с просьбой об эксгумации тела ребенка.