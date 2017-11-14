Зачем России в Киеве нужен «проамериканский» президент

Вчерашняя статья «Роковая ошибка США. Почему Вашингтон терпит поражение за поражением» породила массу вопросов. И главным из них был: «А как же Украина, там что, тоже США терпят поражение?» Ответить на него нужно. Обязательно нужно…

Итак, как будет развиваться ситуация на Украине в ближайшем будущем? Существует ли реальная оппозиция режиму Порошенко на Украине? Кто может не на словах, а на деле составить реальную, а не мнимую конкуренцию правящему режиму? И вообще, в чем суть российской игры на Украине в ближайшие год-два?

Начну рассказ с очень интересного инфоповода. В субботу в Киеве состоялся съезд «Народного фронта» Арсения Яценюка (НФ), одного из двух основных политических «столпов» нынешнего режима. Событие весьма примечательное и являющееся очень интересным маркером уже запланированных изменений. Да, именно запланированных и кулуарно уже одобренных.

Проблемы «Народного фронта»: «спасибо», пан президент

И все сегодня у НФ есть: и деньги, и влиятельные покровители, и раскрученные медиаперсонажи, и даже значительная часть власти в стране. Не хватает сущей мелочи: поддержки избирателей.

«Фронтовики» — вообще удивительная партия на Украине. Еще в 2015 году их рейтинг как опустился на уровень плинтуса, так там и находится до сего дня. При этом НФ остается одной из влиятельнейших политических сил в стране. На первый взгляд, это ненормально. Но именно такая ситуация сегодня очень удобна для Петра Порошенко, который во многом и был «повинен» в резком падении популярности партии Яценюка в первый год после майдана.

Президент очень ловко сумел свалить весь негатив «экономических реформ» 2014–15 годов на лидера НФ Арсения Яценюка. Тем самым он убил сразу двух жирных зайцев (Яценюк не в счет, он тощий). Первое — он полностью привязывал «фронтовиков» к своей политсиле.

С 81 штыком в Верховной Раде и рейтингом менее 1% поддержка перевыборов является натуральным политическим самоубийством.

Если мы обратим внимание, то во многом благодаря такому «стечению обстоятельств» Порошенко смог не только удержать власть в очень непростое время, но и победить многих своих оппонентов, включая «непобедимого» Игоря Коломойского.

Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Как ни крути, а к выборам готовиться надо, ведь до плановых президентских осталось всего полтора года. А там и парламентские не за горами. Причем последние вполне могут получиться и внеплановыми…

Нюансы будущих выборов

Принятые на днях в первом чтении изменения в системе выборов Украины полностью работают на президентский пул «партий» плюс «Народный фронт».

Что и понятно, иначе бы за них не проголосовали.

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Причем данные изменения принимаются по уже устоявшейся украинской традиции под конкретные выборы и под конкретную политическую ситуацию. Власти собираются отказаться от мажоритарщиков и понизить проходной барьер. А еще отменяется норма, которую сама же власть и приняла два года назад. Губернаторы областей и прочие чиновники могут состоять в партиях.

Для чего все это делается?

Думаю, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что украинцев в 2018 году ждут резкий рост цен и резкий рост уровня строительства (!!!). Причем инфраструктурного.

Именно эти два фактора станут главными драйверами экономики, и именно успехами на ниве строительного бума местные чиновники будут пытаться убедить избирателей в своей профпригодности. Причем, как мы понимаем, все они, «по странному стечению обстоятельств» будут представлять только БПП и НФ.

Зачем опускается проходной барьер? Тоже очень просто. Нет, не для того, чтобы прошел НФ. Он и так пройдет. Денег ввалят в него столько, что, если бы даже никто из жителей страны за фронтовиков не проголосовал, то результат им все равно нарисуют. Но власти очень важно провести в парламент свои «оппозиционные» клоны, которые при всем желании не смогут набрать 5%.

Фактически «оппозицию» в новом парламенте собираются разбавить псевдооппозиционными партиями, создание которых уже давно идет.

Тут мы видим и «За життя», и «Наш край», и «обновленные» социалисты Кивы с «аграриями». Все они будут бороться против БЮТ, «Оппоблока» и РУХа Саакашвили. А «Свобода» попробует отнять у «Самопомощи» Галицию. Или, по крайней мере, очень снизить ее результат по региону и Украине в целом.

Все эти силы так или иначе сегодня аффилированны с БПП и «Народным фронтом».

Однозначно в парламент войдет и главный политический «переобувальщик» Украины и верная опора Порошенко в парламенте Олег Ляшко. Куда же без него!

БЮТ

БЮТ сегодня — самая рейтинговая политическая сила. С этим согласны не только секретные опросы (которые верные), а даже публичные (которые искажают правду). И с этим пану президенту Порошенко надо что-то делать.

Самый простой на сегодня способ размыть Юлин рейтинг — создать ей конкурентов. Именно такими конкурентами, борющимися за электорат «кыци», и являются вышеназванные партии.

Особенно отрадно Петру Порошенко то, что даже Михаил Саакашвили, сражаясь с ним, фактически будет бороться по большей части именно с Тимошенко, а потому пусть пока бегает и смешит народ. Главное, чтобы не зарывался. Тем не менее, полностью задвинуть Юлю не удастся, и свои штыки она возьмет.

«Оппоблок»

«Оппоблок» имеет все шансы развалиться на условно «проамериканскую» версию под патронатом Левочкина и «пророссийскую» версию под патронатом Новинского.

Вообще-то, это образование сегодня на Украине меня очень забавляет. Иметь два таких антагонистических начала и держаться вместе… Причем держаться именно потому, что обе головы боятся после распада остаться не у дел и потерять остатки своего влияния в стране.

Но если «пророссийская» часть «оппов» почти наверняка выживет, то с проамериканской все много сложнее. Вашингтон по старой доброй традиции может просто списать в утиль отработанный материал.

Хотя лично для Левочкина, конечно, сделают исключение. Его заслуги перед Вашингтоном и майданом действительно неоценимы. Фактически он был ему и отцом, и матерью…

Украина 2017 — это Украина 2013 наоборот

Кстати, если мы обратим внимание, то главная схватка на предстоящих на Украине выборах будет между двумя основными блоками, которые можно назвать условно «пропорошенковским» и «проамериканским». Причем для населения они все американские ставленники, и такая ситуация очень выгодна Москве.

Самым большой неприятностью для Владимира Путина в 2010 году было назначение Вашингтоном на должность президента Украины пророссийского Виктора Януковича, штабом которого на тот момент руководил небезызвестный сегодня американский специалист Пол Манафорт.

Как мы все отлично помним, Россия на тех выборах поддерживала Юлию Тимошенко. Зачем? Тут все очень просто. Тот бардак и негатив, которые остались после правления Виктора Ющенко, Вашингтону надо было слить. Желательно на голову Москве. И тогда у них это получилось.

Сейчас ситуация во многом схожая. Вашингтон, потеряв в значительной мере контроль над Порошенко, захочет привести к власти очередного «пророссийского» кандидата.

Уверен, что именно это Курт Волкер сейчас и предлагает Владиславу Суркову, представляя это мегауступкой Москве.

Но Москве, как и в 2010 году, такой расклад не нужен. И если тогда Владимир Путин не смог добиться победы на украинском фронте, то сейчас у него на руках почти все козыри.

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Причем ему реально все равно, кто выиграет украинский престол в 2019 году: Тимошенко или Порошенко. Даже Яценюк его устроит. А нацистский переворот был бы вообще джекпотом.

Сейчас ситуация такова, что любой реальный вариант развития событий для России выгоден. А для Вашингтона на Украине начинается цугцванг. То есть любой их ход только ухудшает их положение.

А Москве осталось только дождаться того момента, когда Украина вполне насытится проамериканским курсом «развития», а она сама закончит подготовку к реальному политическому возвращению в Киев. И тогда начнется совсем другая игра.

Юрий Подоляка (Yurasumy)