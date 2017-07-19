Зачем провозгласили Малороссию, — мнение

Утро 18 июля 2017 года вполне себе может стать днем, о котором будут потом писать учебники истории.

В Донецке провозгласили создание нового государства — Малороссии.

Правопреемницы Украины в территории и международном праве, но только основанном на другой, федеративной основе. И конечно — без нацистов. Почему это было сделано и что это дает?

Политика — вещь весьма приземленная. Тут романтики не задерживаются, мечтатели не заживаются. А вот прагматики правят бал.

Провозглашение государства Малороссия дает сразу несколько плюсов.

​1. ​Запад ставится перед необходимостью выполнять Минские договоренности. Именно гаранты их выполнения в виде Берлина и Парижа ничего не делают, отсюда и возникает необходимость в новых шагах. Вы убедите Киев выполнять Минские договоренности? Не можете. Ну, так и мы не можем в ситуации их невыполнения «попросить» Донецк «забыть» о Малороссии.

2. Теперь выполнение Минских договоренностей становится для Запада куда более привлекательным, чем ранее. Хотя для нацистов выполнение этих договоренностей все одно смерть, потому и выполнять их Киев не собирался.

3. Только ситуация изменилась. Если ранее можно было говорить, что на Донбассе сидят сепаратисты, то теперь там сидят государственники. Они даже и не собираются отделяться от Украины, они хотят её освободить и соединить вновь. Желательно мирными средствами. А это большая разница. То есть свою пропагандистскую риторику УкроСМИ сохранят, но её действие будет ослабевать.

4. Для победы всегда нужен образ будущего. За что бороться, куда идти. У большевиков этот образ будущего был, у белых его не было. Отсюда и итог.

После майдана был образ будущего у путчистов — безвиз, евроинтеграция, зарплата, как в Европе. Прошло три года — будущего, этого образа уже нет.

Из европейских «ценностей» только коммунальные тарифы. А вот в Донецке образ будущего есть — мир, единая федеративная страна, дружба с Россией, начавшаяся под другим названием с чистого листа. И вроде как все грехи останутся в прошлом — смена названия, она как некая амнистия, пусть и только психологически, но действенно. Кстати — грамотно и «безвиз» в Малороссию вписали. Мол, не против его и сохранить — пусть Европа покажет свою лояльность.

5. Эволюция самоуважения и сознания налицо — кадровому офицеру украинской армии сдаться ополчению, «террористам», «сепаратистам», вроде как и не с руки. Даже если его от порошенок, ляшков и прочих парасюков тошнит и воротит. Сдаться или перейти на сторону АРМИИ ГОСУДАРСТВА, которое, пусть с другим названием, но заявляет себя правопреемником Украины — уже вполне возможно. Даже и присяга не нарушается, ведь давалась она ТОЙ Украине, которую сожгли вместе с Беркутом на майдане.

6. Для пропагандистской работы новая ситуация — прямо раздолье. Идите к нам — сдавайтесь армии Малороссии. Будете свободно жить в своей же стране и говорить на любом языке свободно. Ходите в вышиванке хоть круглые сутки. На здоровье. И у сидящего в окопе «АТО» вопрос возникает: а за что я тут сижу? Никто отделяться не собирается, язык запрещать не собираются. За что воевать-то? За флаг и название?

7. Кстати о языке — предлагаю возвращать постепенно правильный смысл словам. Красивое и певучее малороссийское наречие русского языка так и называть. Малороссийский диалект. Малороссийский язык. Уважаем. Ценим. Любим. Пусть на нем говорят, пишут, читают. Наравне с русским языком.

Кому на каком удобнее. Куда придет Малороссия — там школы будут изучать два языка, на двух языках вестись делопроизводство. Кому как удобно. Насилия нахлебались уже…

8. И чем больше Украина будет погружаться в хаос, тем более выигрышно будет выглядеть Донецк и Малороссия. Порядок, тихо. Никакие идиоты не жгут покрышки и никого в мусорные баки не пихают. Порядок всегда выглядит лучше хаоса.

Теперь надо сказать о реакции российских госдеятелей. Реакция вполне разумная — осторожная. Потому, что горячо приветствовать столь тонкую вещь, как провозглашение нового государства — тут спешка не нужна.

На вечер понедельника самый лучший для России и всего Русского мира сценарий был — Минские договоренности. Сценарий убогий, невыполнимый — но лучший из имеющихся. Каковы были альтернативы? Их было, кроме «Минска», всего две:

Вмешательство России в конфликт, что приводит к большим жертвам и выставляет Россию агрессором в глазах всего мира. Поэтому такой сценарий не приемлем.

Полное невмешательство России в конфликт, что приводит к геноциду людей на Донбассе. А иначе не получится — Киев хочет взять под контроль российско-украинскую границу и одновременно говорит, что ему не нужны 2 млн. «зараженных русизмом» граждан. Границу заняли, граждане не нужны — куда они могут деться? Их могут только истребить. Поэтому такой сценарий категорически не приемлем.

Но вот на вечер вторника появился НОВЫЙ СЦЕНАРИЙ. Создание государства Малороссия. Этот сценарий меняет всю обстановку и является куда лучшим вариантом. На фоне которого даже Запад теперь должен УГОВАРИВАТЬ и Донецк, и Луганск, и Москву возвращаться в Минский формат.

Можно поздравить лидеров Малороссии с этим нестандартным шагом. Но борьба за покой на земле Малороссии не закончилась. Она ещё только начинается.

Дай Бог, чтобы мир наступил скорее…

Николай Стариков

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