Зачем Литве очередная провокация в белорусском небе?

В прошлую среду 19 апреля 2017 года белорусскую границу со стороны Литвы нарушил легкомоторный самолет. Иностранное воздушное судно находилось в белорусском небе три минуты, за которые успело углубиться на расстояние 8 км, и в 13.43, совершив разворот, покинуло пределы воздушного пространства нашей страны. По факту данного нарушения руководителю литовской дипмиссии в Беларуси Андрюсу Пулокасу была вручена нота протеста, а командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев в интервью «ВоенТВ» заявил, что в случае повторения подобного белорусские военные «будут вынуждены применить и силовые меры воздействия».

Заметим, это не первый случай, когда с подачи литовских властей происходит безнаказанное нарушение белорусско-литовской границы иностранными гражданами. Не прошло и пяти лет с резонансного «плюшевого десанта», как очередной скандинавский летчик «заблудился» в белорусском небе. И хотя залет датчанина был не столь значительным по сравнению со шведами в 2012 году, лимит добрососедской снисходительности со стороны белорусских военных исчерпан.

По странному стечению обстоятельств очередное нарушение воздушного пространства Республики Беларусь произошло вблизи строящейся Островецкой атомной электростанции в канун 31 годовщины Чернобыльской трагедии. Конечно, можно было бы списать это на нелепую случайность, если бы не одно, но очень веское «но». Литва категорически против строительства белорусской АЭС и всячески пытается этому помешать. Вильнюс не только отказался от закупок электроэнергии с будущей АЭС, но и активно призывает другие государства последовать его примеру. Мало того, литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс считает, что вопрос Островецкой АЭС должен стать центральным вопросом диалога ЕС и Беларуси.

Однако окончательно развеивает версию случайности произошедшего заявление главы парламентского комитета сейма Литвы по иностранным делам Эгидиюса Варейкиса. На дискуссии по вопросу строительства в соседней Беларуси Островецкой АЭС в Европейском информационном бюро литовского парламента 21 апреля 2017 года он сказал: «Мы знаем, что Беларусь – враждебное в отношении нас государство, поэтому АЭС нельзя строить». Э.Варейкис уверен, что связанный со строительством АЭС в Беларуси вопрос в первую очередь политический. «Это вопрос более политический и основной инструмент, который сможет остановить Островец – это напугать Европу, что это второй Чернобыль. Европа должна в этом смысле бояться», – заключил парламентарий.

По-видимому, именно такая основная задача и стояла перед датско-литовским экипажем в ходе проведения демонстрационного полета к границе Республики Беларусь. Однако реализации задуманного помешали белорусские военные.

И хотя служба охраны государственной границы Литвы 25 апреля заявила о начале досудебного расследования нарушения литовско-белорусской границы легким самолетом, который пилотировал датский летчик, надежды на то, что виновники инцидента будут привлечены к ответственности, нет.

Так, несмотря на признание в прошлом литовской прокуратурой двух граждан Швеции виновными по делу «плюшевого десанта», пилоты не только не понесли какого-либо наказания, но и были удостоены международной рекламной премии Erica Award.

Вероятнее всего, так будет и на этот раз. Ярким свидетельством тому являются заявления официальных лиц Литвы. Так, глава литовского дипломатического ведомства Линас Линкявичус считает, что данное нарушение воздушного пространства не создало угрозы для Республики Беларусь, а заместитель директора администрации гражданской авиации Альвидас Шумскас вообще пытался превратить ситуацию в фарс, оправдывая нарушение государственной границы излишней болтливостью пилота.

«Это был демонстративный полет для потенциального покупателя из Литвы. Как объясняет гражданин Дании, он немного заговорился, рассказывая о преимуществах самолета, и случайно попал на территорию Белоруссии», — заявил Шумскас.

Нетрудно заметить, что чувство вседозволенности в умах военно-политического руководства Литвы растет прямо пропорционально увеличению натовского контингента в стране.

Однако всему есть предел и, несмотря на политику добрососедства, время безвозмездных проверок белорусской системы ПВО закончилось. Не думаю, что найдутся горячие скандинавские головы, готовые оплатить «случайную» прогулку в белорусском небе своей жизнью, ведь как стало известно из источников близких к командованию ВВС и войсками ПВО, белорусские стражи воздушных рубежей к нарушителям настроены очень решительно – сбивать! И поэтому в следующий раз на провокации в районе Островецкой АЭС последует мгновенный ответ белорусских сил ПВО. Беларусь как никто другой знает цену Чернобыльской трагедии и не допустит повторения подобного.

В заключение хочется сказать, что в процессе сбора информации вскрылся ряд интересных фактов, о которых хотелось бы рассказать отдельно.

Продолжение следует…

Автор: Валерий Бережной

Источник: http://www.belvpo.com/ru/82067.html

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109901/18342/-