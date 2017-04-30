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Заброшенный город-призрак в Африке

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Это самое закрытое и тщательно охраняемое от всех журналистов и иностранцев место во всей Африке. Зарытые в землю миллиарды долларов — нет иного названия этому уникальному по своему масштабу смелому архитектурному проекту одиннадцати стран Африки, ратифицировавших 8 января 1983 конвенцию о заложении этого города…

Изначально в этом уникальном месте на экваторе Африки планировалось создать и обустроить огромнейший по своим масштабам Международный центр цивилизаций народностей Буанту — древних народов Африки, благодаря которым континент был не только обитаем, но и развивался по своим культурным и внутренним законам единения с дикой природой. Город должен был жить своей самобытной жизнью, решая все внутренние проблемы африканского континента, как центра мировой культуры древнего мира, сохраняя и приумножая культурно-исторические ценности Африки.

Когда я впервые оказался в этом охраняемом всем, чем только можно, городе так и не воссозданного будущего Африки, меня предупредили сразу, что никакой фото и видео съемки. Но спустя пару часов моих весомых аргументов (а многие из вас не понаслышке знают, что любую ситуацию я уговорю) — да, разрешение было получено. И уже на следующий день прихватив с собой аппаратуру и дождавшись более менее благоприятной в сезон африканских дождей погоды я оказался в этом странном месте.

Запущенный 26 августа 1983 года грандиозный по масштабам архитектурный проект здания штаб-квартиры Международного центра цивилизаций народов буанту так и не увидел своих первых посетителей, превратившись в один из самых дорогих замороженных недостроев Африки. Раньше объект тщательно охранялся войсками и был защищен от любого проникновения из вне, разрешение на фото или видео съемку даже с вертолета этого гигантского сооружения получить было невозможно, любые статьи и фотографии в сми этого объекта отсутствовали.

Вот небольшое фотоколлаж для ленивых:

Заброшенная штаб-квартира Международного центра цивилизаций буанту (CICIBA), Экваториальная Африка

По огромной территории объекта, больше напоминающего стратегическое сооружение времен холодной войны с подземными тоннелями и наземными корпусами, соединенными между собой паутиной лабиринтов, меня будут сопровождать местные ребята сталкеры — Виранджи и Шабба, которые знают этот недострой как свои пять пальцев.

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Но прежде, немного предыстории

Африка считается родиной человека. Здесь найдены останки древнейших видов рода Homo. Из восьми видов этого рода выжил только один — человек разумный и в небольшом количестве, около 1000 особей, начал расселяться по территории Африки около 100 000 лет назад. А уже из Африки люди мигрировали в Азию — около 60 — 40 тысяч лет назад, а оттуда в Европу — 40 тысяч лет назад, в Австралию и Америку — 35 —15 тысяч лет. Иными словами, Африка являлась так называемой матерью мира, по сей день в некоторых африканских племенах ее называют ласково — Мама Африка.

Народности БУАНТУ — общее название для более чем четырехсот древних этнических групп, проживающих в наше время на всей территории Африки южнее Сахары, которые объединены общими традициями и языком. В настоящее время, общее число представителей народности буанту насчитывает около 200 миллионов человек, занятых, в основном, сельским хозяйством и животноводством. К крупнейшим представителям банту относятся народы: шона — 14 млн, руанда -13 млн, зулусы — 10,5 млн, конго — 10 млн, макуа — 8,55 млн, коса — 7,9 млн, рунди — 7 млн, чокве — 1,95 млн человек.

Зона основного проживания древних народов буанту в Африке
Зона населения буанту

Штаб-квартира Международного центра цивилизаций банту была создана с целью сохранения традиций и культуры коренного африканского народа БУАНТУ во всем мире. Одиннадцать стран ратифицировали конвенцию 8 января 1983 о заложении этого настоящего города — штаб-квартиры Международного Центра цивилизаций банту а именно — Ангола, Камерун, Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Конго, Габон, Экваториальная Гвинея, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Демократическая республика Конго и Замбия.

В 1980-х годах прошлого столетия размах проекта с привлечением известных мировых архитекторов был поистине ошеломляющим. На определенном этапе строительства центра задолженность по взносам стран-участников проекта выросла до 4,5 млрд долларов. Проект временно приостановили из-за нехватки средств, сооружение законсервировали, спустя нескольких десятилетий город стал призраком.

Прошло около 30 лет. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит штаб-квартира Международного центра цивилизаций народов буанту в Африке, самый дорогой на континенте недостроенный город, город-призрак. Слабонервным и впечатлительным просьба не смотреть.

1.
Как будто бы в фильм ужаса погружаешься, как только попадаешь в это странное охраняемое место — заброшенный город-призрак
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2.
Город со всех сторон окружен земельными рвами и бездорожьем. Сам же мертвый город погряз в зарослях и кишит разными ядовитыми тварями и паразитами. Находится тут без помощи сталкеров опасно
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3.
Центральный корпус города
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4.
Центральный вход в город венчают огромные бивни слона — священного в Африке животного
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5.
Высота конструкции около 40 метров
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6.
Один из центральных входов в город
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7.
Сразу же после входа начинаются лабиринты
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8.
Без местных сталкеров на огромной территории лабиринтов города можно заблудиться
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9.
Вид на открытый колизей
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10.
К открытой сцене можно подойти и со стороны улицы
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11.
Масштабы сцены впечатляют своим размахом
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12.
Больше 30 лет прошло, но материалы стен и подземных конструкций вполне надежны и прочны
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13.
Город подвергся суровым экваториальным осадкам, но прочность конструкции корпусов впечатляет
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14.
По углам сцены расположены лифтовые шахты. Город имеет несколько этажей вниз
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15.
Под землей города есть еще несколько этажей, к которым ведут такие лестницы
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16.
Коридоры лабиринтов похожи друг на друга
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17.
Тут можно заблудиться
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18.
Некоторые части города объеденны сложными открытыми витринами
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19.
Один из аквариумов города1900114_1original

20.
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21.
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22.
Местные сталкеры, чтобы не заблудиться на территории огромного города — обозначают свой маршрут буквами Е, А, В…
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23.
В городе ес ть несколько бассейнов
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25.
Центральный корпус города
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26.
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27.
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28.
Мне удалось к центральному входу подъехать на автомобиле. Взгляните насколько величественные сооружения центрального корпуса на фоне авто
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29.
Дорога к заброшенному городу в Африке
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30.
Фрагмент лестницы
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32.
Фрагмент лестничного пролета
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33.
Лестничный марш
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34.
Лестничный пролет верхний этаж
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35.
Разумеется, фотограф никогда не расстается со своими камерами
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36.
Жуткое место если и существует на африканском континенте — то оно расположено именно тут в заброшенном городе древних народов Буанту

Максим Новиковский
Canon

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109124/18355/-

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