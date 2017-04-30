Заброшенный город-призрак в Африке

Это самое закрытое и тщательно охраняемое от всех журналистов и иностранцев место во всей Африке. Зарытые в землю миллиарды долларов — нет иного названия этому уникальному по своему масштабу смелому архитектурному проекту одиннадцати стран Африки, ратифицировавших 8 января 1983 конвенцию о заложении этого города…

Изначально в этом уникальном месте на экваторе Африки планировалось создать и обустроить огромнейший по своим масштабам Международный центр цивилизаций народностей Буанту — древних народов Африки, благодаря которым континент был не только обитаем, но и развивался по своим культурным и внутренним законам единения с дикой природой. Город должен был жить своей самобытной жизнью, решая все внутренние проблемы африканского континента, как центра мировой культуры древнего мира, сохраняя и приумножая культурно-исторические ценности Африки.

Когда я впервые оказался в этом охраняемом всем, чем только можно, городе так и не воссозданного будущего Африки, меня предупредили сразу, что никакой фото и видео съемки. Но спустя пару часов моих весомых аргументов (а многие из вас не понаслышке знают, что любую ситуацию я уговорю) — да, разрешение было получено. И уже на следующий день прихватив с собой аппаратуру и дождавшись более менее благоприятной в сезон африканских дождей погоды я оказался в этом странном месте.

Запущенный 26 августа 1983 года грандиозный по масштабам архитектурный проект здания штаб-квартиры Международного центра цивилизаций народов буанту так и не увидел своих первых посетителей, превратившись в один из самых дорогих замороженных недостроев Африки. Раньше объект тщательно охранялся войсками и был защищен от любого проникновения из вне, разрешение на фото или видео съемку даже с вертолета этого гигантского сооружения получить было невозможно, любые статьи и фотографии в сми этого объекта отсутствовали.

Вот небольшое фотоколлаж для ленивых:

Заброшенная штаб-квартира Международного центра цивилизаций буанту (CICIBA), Экваториальная Африка

По огромной территории объекта, больше напоминающего стратегическое сооружение времен холодной войны с подземными тоннелями и наземными корпусами, соединенными между собой паутиной лабиринтов, меня будут сопровождать местные ребята сталкеры — Виранджи и Шабба, которые знают этот недострой как свои пять пальцев.

Но прежде, немного предыстории

Африка считается родиной человека. Здесь найдены останки древнейших видов рода Homo. Из восьми видов этого рода выжил только один — человек разумный и в небольшом количестве, около 1000 особей, начал расселяться по территории Африки около 100 000 лет назад. А уже из Африки люди мигрировали в Азию — около 60 — 40 тысяч лет назад, а оттуда в Европу — 40 тысяч лет назад, в Австралию и Америку — 35 —15 тысяч лет. Иными словами, Африка являлась так называемой матерью мира, по сей день в некоторых африканских племенах ее называют ласково — Мама Африка.

Народности БУАНТУ — общее название для более чем четырехсот древних этнических групп, проживающих в наше время на всей территории Африки южнее Сахары, которые объединены общими традициями и языком. В настоящее время, общее число представителей народности буанту насчитывает около 200 миллионов человек, занятых, в основном, сельским хозяйством и животноводством. К крупнейшим представителям банту относятся народы: шона — 14 млн, руанда -13 млн, зулусы — 10,5 млн, конго — 10 млн, макуа — 8,55 млн, коса — 7,9 млн, рунди — 7 млн, чокве — 1,95 млн человек.

Зона основного проживания древних народов буанту в Африке



Штаб-квартира Международного центра цивилизаций банту была создана с целью сохранения традиций и культуры коренного африканского народа БУАНТУ во всем мире. Одиннадцать стран ратифицировали конвенцию 8 января 1983 о заложении этого настоящего города — штаб-квартиры Международного Центра цивилизаций банту а именно — Ангола, Камерун, Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Конго, Габон, Экваториальная Гвинея, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Демократическая республика Конго и Замбия.

В 1980-х годах прошлого столетия размах проекта с привлечением известных мировых архитекторов был поистине ошеломляющим. На определенном этапе строительства центра задолженность по взносам стран-участников проекта выросла до 4,5 млрд долларов. Проект временно приостановили из-за нехватки средств, сооружение законсервировали, спустя нескольких десятилетий город стал призраком.

Прошло около 30 лет. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит штаб-квартира Международного центра цивилизаций народов буанту в Африке, самый дорогой на континенте недостроенный город, город-призрак. Слабонервным и впечатлительным просьба не смотреть.

1.

Как будто бы в фильм ужаса погружаешься, как только попадаешь в это странное охраняемое место — заброшенный город-призрак



2.

Город со всех сторон окружен земельными рвами и бездорожьем. Сам же мертвый город погряз в зарослях и кишит разными ядовитыми тварями и паразитами. Находится тут без помощи сталкеров опасно



3.

Центральный корпус города



4.

Центральный вход в город венчают огромные бивни слона — священного в Африке животного



5.

Высота конструкции около 40 метров



6.

Один из центральных входов в город



7.

Сразу же после входа начинаются лабиринты



8.

Без местных сталкеров на огромной территории лабиринтов города можно заблудиться



9.

Вид на открытый колизей



10.

К открытой сцене можно подойти и со стороны улицы



11.

Масштабы сцены впечатляют своим размахом



12.

Больше 30 лет прошло, но материалы стен и подземных конструкций вполне надежны и прочны



13.

Город подвергся суровым экваториальным осадкам, но прочность конструкции корпусов впечатляет



14.

По углам сцены расположены лифтовые шахты. Город имеет несколько этажей вниз



15.

Под землей города есть еще несколько этажей, к которым ведут такие лестницы



16.

Коридоры лабиринтов похожи друг на друга



17.

Тут можно заблудиться



18.

Некоторые части города объеденны сложными открытыми витринами



19.

Один из аквариумов города

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Местные сталкеры, чтобы не заблудиться на территории огромного города — обозначают свой маршрут буквами Е, А, В…



23.

В городе ес ть несколько бассейнов



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25.

Центральный корпус города



26.



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28.

Мне удалось к центральному входу подъехать на автомобиле. Взгляните насколько величественные сооружения центрального корпуса на фоне авто



29.

Дорога к заброшенному городу в Африке



30.

Фрагмент лестницы



32.

Фрагмент лестничного пролета



33.

Лестничный марш



34.

Лестничный пролет верхний этаж



35.

Разумеется, фотограф никогда не расстается со своими камерами



36.

Жуткое место если и существует на африканском континенте — то оно расположено именно тут в заброшенном городе древних народов Буанту



Максим Новиковский

Canon

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109124/18355/-