За удовольствие надо платить: может ли Трамп распустить НАТО

Президент США Дональд Трамп пообещал НАТО полную поддержку.

Он заявил об этом, выступая в понедельник в штаб-квартире центрального командования Вооруженных сил США во Флориде.

Но повторил, что ждет от партнеров «полных и надлежащих финансовых взносов в пользу альянса».

А за день до этого Трамп поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и тоже выразил поддержку альянсу.

С учетом того что в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывал сомнение в целесообразности дальнейшего существования НАТО, наблюдатели тут же разделились на две группы.

Алармисты заявили, что Трамп-президент начал разворот от принципов, декларированных Трампом-кандидатом, постепенно возвращаясь в русло старой политики. Оптимисты предпочли считать, что растиражированное заявление ничего не значит. Это, считают они, просто дань дипломатическому протоколу: нельзя, мол, с ходу генсеку НАТО гадости говорить.

Думаю, что не правы обе группы.

Евросоюз Трампу неинтересен

НАТО — механизм защиты американских интересов в Европе, а также обеспечения безопасности европейских союзников США (ЕС).

Именно поэтому большинство членов ЕС является одновременно членами НАТО. Для восточноевропейских стран еще в 90-е была принята концепция параллельной интеграции.

Согласно ей, членство в одной структуре не гарантировало членства в другой, но требования были согласованы, а процессы адаптации синхронизированы.

А какова позиция Трампа относительно ЕС?

Будучи кандидатом, он заявлял, что не считает Евросоюз жизнеспособным, а уже в статусе президента подчеркивал, что считает Brexit лучшим выходом для ЕС.

Британский премьер Тереза Мэй стала первым главой государства, совершим официальный визит в США после избрания Трампа. Прежде чем поговорить по телефону с неформальным лидером ЕС канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Трамп сепаратно обсудил европейские проблемы с покидающей Евросоюз Британией.

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Это более чем ясный сигнал, что свою позицию по ЕС он не изменил.

Но если американское руководство исходит из нежизнеспособности Европейского союза, то и ценность НАТО оказывается под вопросом.

Нахождение в общей политико-экономической структуре (ЕС) хоть как-то дисциплинировало союзников, хотя противоречия между «старой» и «новой» Европами регулярно прорывались наружу.

Привести же к единому знаменателю почти три десятка амбициозных европейских национализмов, жестко конкурирующих друг с другом, будет и вовсе невозможно. Военный блок, члены которого оппонируют друг другу и ищут союзников на стороне, является профанацией.

Роспуск им не грозит

Однако президент США не обладает полномочиями по роспуску НАТО. Односторонний же выход США из альянса — далеко не простое решение.

Во-первых, против будет Пентагон. И это понятно. Десятилетиями американские штабы разрабатывали военную стратегию, исходя из возможности базировать свои войска (включая стратегические вооружения) в Европе.

Исчезновение НАТО потребует не только создания новых планов, которые не месяц, а зачастую и не один год разрабатываются, но и перестройки всей структуры Вооруженных сил США.

Генералы не погрешат против истины, если заявят, что на весь этот период уровень обеспечения безопасности США и возможности вооруженных сил по обеспечению проекции силы на международной арене резко снизятся. Возможности политической компенсации военной слабости генералы не учитывают — не их компетенция.

Во-вторых, не придет в восторг ВПК. Не будет НАТО — не будет единых стандартов вооружений, которые обеспечивают почти монопольное положение американского ВПК на европейском рынке.

Торговцы оружием понесут существенные убытки. Поскольку же они платят со своих прибылей существенные налоги в казну, то и Минфин поинтересуется, чем ему затыкать образовавшуюся дыру.

В-третьих, европейцы начнут кричать о предательстве идеалов «свободного мира», и этот крик подхватят американские глобалисты, которые только и ждут повода развернуть очередной виток кампании по дискредитации Трампа.

Проблем очень много, и одним ударом их не решить. Поэтому Трамп будет сотрудничать с НАТО. И будет это делать еще не один год.

Чего же хочет Трамп? Президент США пытается сбалансировать бюджет. Для этого ему надо сократить расходы.

США и раньше тяготились тем, что содержание НАТО практически легло на их плечи, а европейские союзники наотрез отказываются выделять на нужды своих вооруженных сил даже те 2% ВВП, которые были согласованы десятилетие назад.

Но до сих пор никто в Вашингтоне не ставил под вопрос роль НАТО как инструмента американской политики.

Поскольку Трамп считает, что альянс в обозримом будущем не сможет играть эту роль, он не желает больше тратить на эту структуру американские деньги без счета.

США хотят заставить европейцев самих оплачивать свои военные нужды и переложить на них большую часть расходов по содержанию НАТО.

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Российский подход

Вашингтон с опозданием лет на пять пришел к той же схеме, которую предлагает своим партнерам по Евроазитаскому экономическому союзу (ЕАЭС) Москва, и которая периодически вызывает вспышки гнева у суверенных президентов независимых держав.

Партнеры России видят в ЕАЭС своего рода СССР-2. В этом «обновленном союзе» бывшие республики, по их мнению, должны сохранить полный политический суверенитет, вплоть до возможности заключать союзы (и торговые соглашения) с врагами или конкурентами России.

Но при этом Москва, по их мнению, должна обеспечить им такую же финансово-экономическую поддержку, как та, которую союзный центр оказывал национальным республикам.

Подход России другой. Партнерам дается возможность на равных правах с российскими предприятиями работать на 146-миллионном российском рынке и на 200-миллионном рынке ЕАЭС, в то время как их собственные рынки составляют от 3 до 15 миллионов потенциальных покупателей.

В отдельных случаях могут быть предоставлены специальные преференции. Но о постоянном безвозмездном финансировании речи не идет.

Если есть желание что-то получить — надо что-то предложить, кроме словесных уверений в дружбе и братстве.

Чемодан без ручки

Сейчас Трамп занимает аналогичную позицию в отношении ЕС. Вам необходимо НАТО — платите за него.

США и так содержат самые дорогие в мире вооруженные силы, без которых НАТО в военно-политическом смысле — инвалид. Вашингтон не требует оплачивать его военные услуги, но свою (пропорциональную) долю в коллективный бюджет надо внести.

Европейские армии должны выйти хотя бы на тот уровень боеготовности и эффективности, на котором они находились в конце 60-х — начале 80-х годов. Сейчас без поддержки американцев они все вместе неспособны провести операцию даже уровня вторжения в Ливию. В начале ХХ века ее оккупировала Италия — одна из слабейших на тот момент в военном отношении европейских держав.

Через сто лет с этой задачей без американцев не были способны справиться объединенные силы нескольких сильнейших армий ЕС.

Инфографика

Оборонные расходы стран НАТО в 2016 году

Во всех заморских операциях, проводимых под эгидой или при поддержке НАТО, силы США составляют 80–90%, а весь ЕС выставляет от силы 10% (остальные собираются с таких партнеров, как Украина и Грузия). И то Европа предпочитает посылать в горячие точки медиков, части тылового обеспечения, в крайнем случае — саперов и авиацию, но никак не линейные войска.

В Вашингтоне уже десять лет назад поговаривали, что такое НАТО становится чемоданом без ручки.

Но находившиеся до последнего момента у власти глобалисты не могли ставить под сомнение эффективность блока по идеологическим причинам — НАТО являлось символом объединенного Запада.

У Трампа таких ограничений нет. И он откровенно говорит европейцам, что период торговли дружбой на мировой арене прошел.

За дружбу и братство больше не платят. Теперь в цене — взаимовыгодное партнерство, своего рода международно-политический «хозрасчет».

Думаю, Трамп не собирается насильно разгонять НАТО, и он не планирует его сохранять через силу. Он просто хочет, чтобы те, кому эта структура больше нужна, больше и тратились на ее содержание.

В общем, как это всегда бывает в истории, сходные проблемы порождают сходные решения. Если эпоха «младших» и «старших» братьев закончилась, то закончилась она везде: и на Западе и на Востоке.

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА «Россия сегодня»