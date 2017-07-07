«За разнообразие»: мэр Нью-Йорка собрался в Гамбург на акцию протеста

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио прибудет в Гамбург, где проходит саммит G20, чтобы выступить с речью на одной из акций протеста. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили организаторы манифестации в Facebook.

Организаторы мероприятия под названием «Гамбург демонстрирует свое отношение» (Hamburg zeigt Haltung) утверждают, что де Блазио выступит с речью на мирном митинге за демократию и права человека 8 июля.

«Саммит „двадцатки“ пройдет в Гамбурге: прибудут Трамп, Путин, Эрдоган. А что же мы? Покажем свое отношение! Поднимемся с дивана и выйдем на улицы за демократию, свободу, права человека и разнообразие», — под такими лозунгами призывают граждан на акцию ее организаторы.

В комментарии агентству Bloomberg они уточнили, что де Блазио пригласили в город депутаты местного ландтага от оппозиционных партий, чтобы «услышать голос не только одного лишь Трампа». Пресс-секретарь мэра Эрик Филлипс в Twitter подтвердил, что де Блазио отправится в Гамбург, однако не указал, с какой целью. Филлипс отметил, что мэр посетит не только Гамбург, но и Берлин, где проходит преддипломную практику его сын.

По данным газеты New York Post, множество членов городского совета Нью-Йорка возмутились планам мэра покинуть город и назвали их не иначе как безумными, так как о них стало известно на фоне трагических событий. 30 июня произошла стрельба в больнице в районе Бронкс, в эту среду среди бела дня был застрелен офицер полиции. «Мэр Нью-Йорка отправляется на саммит „двадцати“ протестовать против капитализма в то время, как образование и инфраструктура города деградируют под его „прогрессивным“ руководством», — написал в Twitter сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший.

Как сообщало EADaily, более 8000 радикалов со всей Европы съехались в Гамбург на акцию Welcome to Hell («Добро пожаловать в ад»), направленную против проведения саммита G20. Правоохранительные органы ФРГ полагают, что многие участники готовы пойти на насилие. Официально акция началась 6 июля.

Де Блазио известен своей негативной оценкой деятельности президента США, градоначальник принимал участие в акциях протеста против в США.