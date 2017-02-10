Проишествия 

За минувшие сутки ВСУ обстреливали территорию ЛНР 12 раз

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Село Калиново после обстрела. Фото: rp-lnr.ru (архив)

За минувшие сутки украинские каратели 12 раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили агентству ЛуганскИнформЦентр в оборонном ведомстве республики.

Район села Калиново был обстрелян четыре раза, силовики применяли гранатометы и другое стрелковое оружие с направления сел Троицкое и Новозвановка. Дважды были обстреляны из гранатометов позиции в Логивново с направления села Луганское. Обстрелам также подверглись позиции народной милиции в районе сел Калиновка, Нижнее Лозовое, Красный Яр, Желтое и Лозовое. Силовики применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и другое стрелковое оружие.

Как сообщало EADaily, Киев продолжает движение тяжелой техники и подвоз вооружений и боеприпасов к линии соприкосновения. Это подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ. 8 февраля командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Однако руководство ВСУ проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/10/za-minuvshie-sutki-vsu-obstrelivali-territoriyu-lnr-12-raz

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