За минувшие сутки ВСУ обстреливали территорию ЛНР 12 раз

За минувшие сутки украинские каратели 12 раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили агентству ЛуганскИнформЦентр в оборонном ведомстве республики.

Район села Калиново был обстрелян четыре раза, силовики применяли гранатометы и другое стрелковое оружие с направления сел Троицкое и Новозвановка. Дважды были обстреляны из гранатометов позиции в Логивново с направления села Луганское. Обстрелам также подверглись позиции народной милиции в районе сел Калиновка, Нижнее Лозовое, Красный Яр, Желтое и Лозовое. Силовики применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и другое стрелковое оружие.

Как сообщало EADaily, Киев продолжает движение тяжелой техники и подвоз вооружений и боеприпасов к линии соприкосновения. Это подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ. 8 февраля командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Однако руководство ВСУ проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.