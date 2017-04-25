Проишествия 

За минувшие сутки в ДНР были ранены трое мирных жителей

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Фото: Ирина Лашкевич.

В результате минометного обстрела со стороны ВСУ микрорайона Трудовские Петровского района Донецка осколочное ранение получил местный житель Константин Корольчук 1981 года рождения, сообщили корреспонденту EADaily в пресс-службе ВС ДНР 25 апреля.

Ранее в этот же день от минометного обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили двое жителей Трудовских — Бутенко Александр Николаевич 1955 года рождения и Бутенко Светлана Владимировна 1957 года рождения.

Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ более 30 раз нарушили режим прекращения огня. «Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 12 населенных пунктов ДНР, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщили в пресс-службе.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/25/za-minuvshie-sutki-v-dnr-byli-raneny-troe-mirnyh-zhiteley

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