За что Манафорт получил деньги от Януковича и как Ахметов любит Донбасс

В сети снова появилась информация о сотрудничестве Партии регионов с американской консалтинговой компанией «Davis Manafort International». Главой компании является Пол Манафорт, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Ещё в августе прошлого года, перед выборами президента США, в сети появлялась подобная информация от украинских противников Дональда. В частности Сергей Лещенко обнародовал документы о сотрудничестве Партии регионов и американского лоббиста, где значилось, что «Регионы» заплатили Манафорту $ 12,7 млн.

Благодаря раскрытию этой информации, Манафорт был вынужден покинуть должность ведущего политтехнолога кампании Трампа и поставить на своё место зама.

Ещё год назад Манафорт клялся, что не брал никаких 12 лямов, а информацию называл ложью и глупостью. И таки не соврал, ведь 12 лимонов он действительно не брал. Он брал $ 17,1 млн. Такую информацию предоставил он сам в минюсту США в рамках закона о регистрации иностранных агентов. Такая мера была обязательной по причине его работы на украинскую Партию регионов.

Казалось бы, ничего необычного в работе на иностранцев нет, ведь американские специалисты работают по всему глобусу. Да и забугорные спецслужбы давно являются кураторами новой Украины, и никто их не регистрирует как иностранную агентуру.

Но Манафорт — наёмник Трампа, который работал с «пророссийской» Партией регионов. Это способно значительно подпортить политическую карму Дональда и в очередной раз указать на его мнимое союзничество с Россией.

Однако это информация внутри американских «тайн мадридского двора» и к нам не имеет никакого отношения. Зато имеет отношение к Партии регионов, которые пользовались услугами американских лоббистов.

Собственно, в анкете, поданной в Минюст, целью работы фирмы Манафорта на ПР в 2013–2014 годах указывается «децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе».

Особенно интересный отрывок о «партии западного образца». Ведь за регионалами давно тянется шлейф отнюдь не пророссийских стремлений и взглядов. Они всегда лишь играли искренних друзей России для своих избирателей.

Манафорт зачастил с визитами на Украину сразу после провала Януковича на выборах в 2004 году в результате оранжевой революции и 3 тура голосования. Примечательно, что эксперт получил приглашение лично от спонсора Партии Регионов Рината Ахметова.

Работа политтехнолога велась ещё 6 лет до самой Победы Януковича в 2010. Всё это время Манафорт играл роль проводника и информатора регионалов и был неким связующим звеном Януковича с Вашингтоном. Всё это время он информировал партию о намерениях Запада полностью подчинить себе Украину и сделать её придатком Европы.

Регионалы пошли по пути наименьшего сопротивления и не стали особо сопротивляться и интегрироваться с Россией, вступать в таможенный союз и играть по старым правилам. Вместо этого они сохраняли нейтралитет и, как говорят в народе, «пытались усидеть на двух стульях».

Регионалы знали, какое будущее им готовит Запад под своим протекторатом, да собственно то, что сейчас творится в Украине — и есть то самое европейское будущее. Сильная Украина там не нужна.

Именно поэтому Янукович не подписал то соглашение, которое стало причиной окончательного раскола страны, ведь согласно тому документу вся украинская элита (включая ПР) становилась безвольными куклами европейского парламента.

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Всё это время регионалы следовали намеченному пути евроинтеграции, но по своим собственным ориентирам. Данная лояльность к Европе играла на руку западу, ведь руками Ахметова и Януковича проводилась медленная дерусификация украинцев. Сделав их нерусью, Украина могла окончательно стать «нероссией» (как говорил Кучма).

Наиболее заметно это стало к 2006-му году, когда Ахметов прикрыл своих футбольных ультрас Шахтёра, поняв что на верность Бандере они присягать не станут. Донецкое хулиганьё перестали спонсировать и оставлялись только те, кто проповедовал заукраинскую позицию. Ведь ультрас Донбасса были крайне опасны для планируемого государственного переворота в будущем.

После проводилась европейская реклама Украины, и Ахметову разрешали брать кубки УЕФА, курировать чемпионат Евро 2012 и строить стадионы по заказу ЕС руками турецких строителей. Никто в Европе и мире не знал о существовании какой-то Украины, а потому интегрировать её в Европу было немного неудобно для общественности. Вся реклама проводилась под одним и тем же брендом «Евро». Будь то Евро 2012 или Евровидение.

Кстати, совпадение или нет, но Украина странным образом взяла первое место на Евровидении 2003, аккурат перед оранжевой революцией. Проводя конкурс у себя в Киеве, они благополучно слились, выставив на конкурс заведомо позорную «разом нас багато».

Отстроив Донбасс арену, Ахметов зашевелился и приступил к другому проекту по переделыванию своей донецкой паствы. В Ждановке на месте бывшего военного объекта начали проводится подозрительные строительные работы. Турки, которые строили Ахметову его «бриллиант», были наняты по заказу ЕС на строительство лагеря для «нелегальных эмигрантов».

Каких именно иммигрантов постоянно терпела эта «богатейшая в Европе» страна, не ясно. Но ясно одно: Ахметов был в этом крайне заинтересован.

Спустя 2 года стало совершенно понятно, кем были эти самые «эмигранты». Казематы строились для жителей Донбасса, несогласных с европейским ветром перемен. Весной 2014-го ситуация вышла из-под контроля, и уже завершающееся строительство было заморожено.

Позже оказалось, что подобные строительные объекты могли быть рассыпаны по всей стране, об этом на митингах говорили несогласные с новой властью жители других городов. Однако никаких документов никто не видел. Зато один такой документ попал донецким ополченцам в руки.

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Здания фильтрационного лагеря Ждановки были оборудованы всем необходимым. Даже специальная вентиляция для пуска усыпляющего газа была продумана.

Немудрено, ведь непокорный характер донецкой «братвы» Ахметов знал как никто другой. Уж куда лучше европейцев. Однако он не понял главного: об донецких и лом переломить можно.

Донбасс спутал все карты не только не знавшему своих земляков Ахметову, но и всему западному миру. Они думали, что мы просто выйдем на площадь и будем сопеть, как после оранжевого позора. Но терпеть их выходки дальше не было желания.

Донбасс также всегда знал цену своим фаворитам на выборах, но выбирал меньшее из зол. Мы отказались от олигархов и продажных политиков и сами выбрали свой путь. Они плачут нам сейчас на федеральных каналах о своих былых победах, но мы всё очень хорошо помним и назад их не примем.

Вот что бывает, когда идёшь против народа. Следующее слово за украинцами.

Что мы имеем в итоге… Ахметова, Януковича и остальную компанию просто кинули, ведь Западу необходимы были более радикальные методы. Ахметов и Янукович не захотели бы кому-то в угоду тормозить свой бизнес. Это вся соль сотрудничества с Европой и США. Так всегда было и будет дальше.

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»