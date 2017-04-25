Юрий Почта: Запад провоцирует конфликт между Украиной и Россией

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«На самом деле если очень кратко, то наши условные партнеры на Западе хотели, чтобы мы играли по их правилам. Это самое простое объяснение, а мы с 1991 по 2 000 года соглашались с этим. Советский союз добровольно распался. Россия приняла новые правила игры. Было даже желание войти в Западное сообщество наций, но не получилось. Мы оказались слишком большими и консервативными. То есть мы пошли по дороге Китая», — сказал Почта.