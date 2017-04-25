Юрий Почта: Запад провоцирует конфликт между Украиной и Россией
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«На самом деле если очень кратко, то наши условные партнеры на Западе хотели, чтобы мы играли по их правилам. Это самое простое объяснение, а мы с 1991 по 2 000 года соглашались с этим. Советский союз добровольно распался. Россия приняла новые правила игры. Было даже желание войти в Западное сообщество наций, но не получилось. Мы оказались слишком большими и консервативными. То есть мы пошли по дороге Китая», — сказал Почта.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Война на Донбассе; Европа и Россия; Могерина; программа На самом деле; Трамп; Юрий Почта
По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/yurij-pochta-zapad-provotsiruet-konflikt-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej/