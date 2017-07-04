Юрий Кот: Порошенко окутал паутиной лжи всю Украину (1 часть )
Журналист Юрий Кот в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Если говорить о ситуации в Киеве, то там все нормально падает. Действительно, тенденция разрушения и падения продолжается. К огромному сожалению, для нашего народа, но может быть оно и к лучшему. Может надо, чтобы эта власть полностью грохнулась, а люди что-то поняли. Если говорить о непосредственно отношениях внутри самих властных коридоров. Безусловно существует конфликт интересов», — сказал он.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/07/04/yurij-kot-poroshenko-okutal-pautinoj-lzhi-vsyu-ukrainu-1-chast/