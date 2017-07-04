Юрий Кот: Порошенко окутал паутиной лжи всю Украину (1 часть )

Журналист Юрий Кот в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Если говорить о ситуации в Киеве, то там все нормально падает. Действительно, тенденция разрушения и падения продолжается. К огромному сожалению, для нашего народа, но может быть оно и к лучшему. Может надо, чтобы эта власть полностью грохнулась, а люди что-то поняли. Если говорить о непосредственно отношениях внутри самих властных коридоров. Безусловно существует конфликт интересов», — сказал он.