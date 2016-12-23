Юрий Городненко о постмайданных настроениях украинцев

Историк, публицист Юрий Городненко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский. «Никакого нового открытия не сделаю: на Украине есть ряд олигархических групп, которые являются одновременно и политическими, они, по сути, контролируют всю Украину, ориентируясь при этом на внешних игроков», — сказал Юрий Городненко. «Для того, чтобы объективно оценить настроения украинцев, нужно жить в самой Украине. Я, пока что, сторонний наблюдатель, происходящего там. За последние два-три года менталитет украинцев и сама Украина сильно изменились. Большинство украинцев отстранились от политики», — добавил собеседник News Front. Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: http://news-front.info/2016/12/23/yurij-gorodnenko-o-postmajdannyx-nastroeniyax-ukraincev/