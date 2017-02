Юлькина грамота: о чем Тимошенко говорила с Трампом

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в последние дни стала главным ньюсмейкером в украинских СМИ.

Все потому, что во время визита в США ей удалось добиться краткой аудиенции у нового президента Дональда Трампа. Эти переговоры моментально обросли огромным количеством спекуляций и кривотолков.

Как на самом деле состоялось это неожиданное рандеву и будут ли у него какие-то политические результаты, проанализировала «Лента. ру».

После возвращения на авансцену украинской политики (в результате государственного переворота зимой 2014 года) Юлия Тимошенко посещает США с разного рода визитами довольно часто. Первый из них состоялся летом 2015 года и носил весьма загадочный характер. Информацию о нем уже гораздо позже обнародовал народный депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Причем, по его словам, Тимошенко добралась до Вашингтона только со второй попытки — ранее, зимой того же года, визит пришлось отменять. Депутат рассказал, что уровень встреч в этой поездке Тимошенко ограничивался сенаторами и конгрессменами, а общее настроение у нее было такое, будто «она грезит реваншем». Чуть позже тот же Лещенко, по оценке которого итоги первого «постмайданного» визита Леди Ю в Вашингтон были крайне неутешительными, заявил, что Тимошенко наняла себе в США новых пиарщиков для лоббирования своих интересов.

Возможно, глава «Батькивщины» действительно сделала удачный выбор, а может, в дело вмешались другие факторы. Так или иначе, следующий визит за океан был обставлен совершенно по-другому. Он состоялся в феврале 2016 года. Топ-собеседниками стали на тот момент заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, игравшая значительную роль в политической жизни Украины в 2014–2016 годах, а также глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн.

Состоялось около десятка других переговоров с американскими политиками второго эшелона и экспертами различных организаций. К слову, сразу по горячим следам этого визита Тимошенко и бывший глава Службы безопасности Украины (а значит, держатель множества государственных секретов и компромата) Валентин Наливайченко сообщили об объединении своих политических сил с целью добиться досрочных выборов в Верховную Раду.

Нынешний «рабочий визит» в США пресс-служба «Батькивщины» раскручивала по всем законам жанра. Заранее опубликовали анонс, согласно которому целью поездки Тимошенко с 29 января по 4 февраля было «проведение встреч с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти США, а также с ведущими экспертами по вопросам политики, экономики и безопасности».

Подчеркивалось, что во время переговоров она планирует обсудить приоритетные вопросы, касающиеся национальных интересов Украины: «путей достижения мира и восстановления территориальной целостности, стабилизации политической и экономической ситуации как составляющей стратегии безопасности европейского континента и глобального мира».

И хотя конкретные собеседники не назывались, а на молитвенном завтраке в США традиционно присутствуют десятки украинских политиков, ищущих дружбы и покровительства в Вашингтоне, СМИ, экспертная среда и рядовая публика проявили вполне объяснимый интерес к сюжету с Тимошенко. Что неудивительно: украинский оппозиционный политик первого эшелона, один из самых заклятых врагов нынешнего президента страны проведет пять дней в тех кругах, где самого Порошенко воспринимают не слишком хорошо.

И реальность превзошла даже самые смелые ожидания.

Согласно самой первой информации, распространенной в украинских СМИ со ссылкой на некий источник, Тимошенко удалось добиться личной встречи с президентом США в рамках Национального молитвенного завтрака 2 февраля, причем переговоры растянулись на целых 20 минут. Цифра, конечно, более чем сомнительная — вряд ли даже лояльный к Украине теперь уже бывший президент США Обама уделил столько времени Тимошенко наедине за все последние годы их общения.

«Никакой „двадцатиминутной встречи” на молитвенном завтраке не было и по определению быть не могло. Формат завтрака не предусматривает длительного общения (…). Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше», — оперативно отреагировали в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.

Так, влиятельное издание The Washington Post сообщило, что Белый дом подтвердил «краткую» встречу президента США и руководителя партии «Батькивщина». Газета цитирует членов делегации партии: якобы Трамп сказал Тимошенко, что не отменит санкции против России, пока Украина не находится в безопасности. Однако тут же, уже от себя, добавляет: на самом деле никаких гарантий в этом разговоре никому не давалось.

Вашингтонская газета Politico ссылается на трех неназванных лиц, подтвердивших факт встречи Тимошенко как с Трампом, так и с вице-президентом Майком Пенсом. Это издание также утверждает, что встреча была краткой и по сути пустой: никаких договоренностей с Тимошенко быть не может в принципе, потому что она не является официальным лицом.

Между тем соратники Леди Ю усиленно нагнетали интригу — дескать, встреча точно была, отнюдь не минутного формата рукопожатия, однако носила частный характер, поэтому сейчас нельзя раскрывать какие-то нюансы. А вот когда вернется Тимошенко в Киев, то лично расскажет все, что можно.

Правда, нескрываемую радость в лагере «Батькивщины» омрачили слова главы лоббистской компании BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума, широко разошедшиеся как в западной, так и в украинской прессе.

«Тимошенко (…) подкарауливала Трампа в коридоре у туалета (в оригинале — corridor next to the restroom) в надежде поймать его на минуту ради того, чтобы пожать руку (…). Никакой настоящей встречи не было. Президент пожал руки многим людям, в том числе госпоже Тимошенко», — не церемонился Бирнбаум.