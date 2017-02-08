Юлькина грамота: о чем Тимошенко говорила с Трампом

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в последние дни стала главным ньюсмейкером в украинских СМИ.

Все потому, что во время визита в США ей удалось добиться краткой аудиенции у нового президента Дональда Трампа. Эти переговоры моментально обросли огромным количеством спекуляций и кривотолков.

Как на самом деле состоялось это неожиданное рандеву и будут ли у него какие-то политические результаты, проанализировала «Лента. ру».

Равнение на США

После возвращения на авансцену украинской политики (в результате государственного переворота зимой 2014 года) Юлия Тимошенко посещает США с разного рода визитами довольно часто. Первый из них состоялся летом 2015 года и носил весьма загадочный характер. Информацию о нем уже гораздо позже обнародовал народный депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Причем, по его словам, Тимошенко добралась до Вашингтона только со второй попытки — ранее, зимой того же года, визит пришлось отменять. Депутат рассказал, что уровень встреч в этой поездке Тимошенко ограничивался сенаторами и конгрессменами, а общее настроение у нее было такое, будто «она грезит реваншем». Чуть позже тот же Лещенко, по оценке которого итоги первого «постмайданного» визита Леди Ю в Вашингтон были крайне неутешительными, заявил, что Тимошенко наняла себе в США новых пиарщиков для лоббирования своих интересов.

Возможно, глава «Батькивщины» действительно сделала удачный выбор, а может, в дело вмешались другие факторы. Так или иначе, следующий визит за океан был обставлен совершенно по-другому. Он состоялся в феврале 2016 года. Топ-собеседниками стали на тот момент заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, игравшая значительную роль в политической жизни Украины в 2014–2016 годах, а также глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн.

Читайте также: Свет в окне Овального кабинета: как Тимошенко и Порошенко соперничают за внимание Трампа (ФОТО)

Состоялось около десятка других переговоров с американскими политиками второго эшелона и экспертами различных организаций. К слову, сразу по горячим следам этого визита Тимошенко и бывший глава Службы безопасности Украины (а значит, держатель множества государственных секретов и компромата) Валентин Наливайченко сообщили об объединении своих политических сил с целью добиться досрочных выборов в Верховную Раду.

В общем, у Тимошенко появились козыри, которые можно было выложить на стол в украинском внутриполитическом пасьянсе. Более того, многие эксперты предположили, что по итогам поездки в феврале 2016 года ей удалось добиться в Вашингтоне определенного понимания и поддержки.

Нынешний «рабочий визит» в США пресс-служба «Батькивщины» раскручивала по всем законам жанра. Заранее опубликовали анонс, согласно которому целью поездки Тимошенко с 29 января по 4 февраля было «проведение встреч с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти США, а также с ведущими экспертами по вопросам политики, экономики и безопасности».

Подчеркивалось, что во время переговоров она планирует обсудить приоритетные вопросы, касающиеся национальных интересов Украины: «путей достижения мира и восстановления территориальной целостности, стабилизации политической и экономической ситуации как составляющей стратегии безопасности европейского континента и глобального мира».

И хотя конкретные собеседники не назывались, а на молитвенном завтраке в США традиционно присутствуют десятки украинских политиков, ищущих дружбы и покровительства в Вашингтоне, СМИ, экспертная среда и рядовая публика проявили вполне объяснимый интерес к сюжету с Тимошенко. Что неудивительно: украинский оппозиционный политик первого эшелона, один из самых заклятых врагов нынешнего президента страны проведет пять дней в тех кругах, где самого Порошенко воспринимают не слишком хорошо.

И реальность превзошла даже самые смелые ожидания.

Тимошенко во время визита в США в феврале 2016-го

Фото: Globallookpress.com

В гостях у Трампа

Согласно самой первой информации, распространенной в украинских СМИ со ссылкой на некий источник, Тимошенко удалось добиться личной встречи с президентом США в рамках Национального молитвенного завтрака 2 февраля, причем переговоры растянулись на целых 20 минут. Цифра, конечно, более чем сомнительная — вряд ли даже лояльный к Украине теперь уже бывший президент США Обама уделил столько времени Тимошенко наедине за все последние годы их общения.

«Никакой „двадцатиминутной встречи” на молитвенном завтраке не было и по определению быть не могло. Формат завтрака не предусматривает длительного общения (…). Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше», — оперативно отреагировали в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.

Но сам факт переговоров Тимошенко и Трампа сомнению не подлежит, вопрос лишь в сути беседы и времени, которое новый американский лидер уделил украинскому политику.

Так, влиятельное издание The Washington Post сообщило, что Белый дом подтвердил «краткую» встречу президента США и руководителя партии «Батькивщина». Газета цитирует членов делегации партии: якобы Трамп сказал Тимошенко, что не отменит санкции против России, пока Украина не находится в безопасности. Однако тут же, уже от себя, добавляет: на самом деле никаких гарантий в этом разговоре никому не давалось.

Вашингтонская газета Politico ссылается на трех неназванных лиц, подтвердивших факт встречи Тимошенко как с Трампом, так и с вице-президентом Майком Пенсом. Это издание также утверждает, что встреча была краткой и по сути пустой: никаких договоренностей с Тимошенко быть не может в принципе, потому что она не является официальным лицом.

Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Getty Images

Между тем соратники Леди Ю усиленно нагнетали интригу — дескать, встреча точно была, отнюдь не минутного формата рукопожатия, однако носила частный характер, поэтому сейчас нельзя раскрывать какие-то нюансы. А вот когда вернется Тимошенко в Киев, то лично расскажет все, что можно.

Правда, нескрываемую радость в лагере «Батькивщины» омрачили слова главы лоббистской компании BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума, широко разошедшиеся как в западной, так и в украинской прессе.

«Тимошенко (…) подкарауливала Трампа в коридоре у туалета (в оригинале — corridor next to the restroom) в надежде поймать его на минуту ради того, чтобы пожать руку (…). Никакой настоящей встречи не было. Президент пожал руки многим людям, в том числе госпоже Тимошенко», — не церемонился Бирнбаум.

Однако надо помнить, что компания BGR Public Relations — заинтересованный игрок, поскольку оказывает щедро оплачиваемые «консультативные услуги» Национальному совету реформ Украины под руководством президента страны. А потому не упустит случая помочь Порошенко в трудной ситуации.

Подачу американского лоббиста приняли соратники главы украинского государства, уделившие максимум эфирного времени дискредитации «туалетных» переговоров. Наиболее ярко выступил депутат Рады Владимир Арьев, глава украинской делегации в ПАСЕ, придумавший целый слоган: «Нужен пиар? Блокируй писсуар!»

Даешь войну на всех фронтах!

Надо ли говорить, что в свете этих обстоятельств возвращение Тимошенко и запланированный на 6 февраля согласительный совет руководства Рады и парламентских фракций ожидался с большим интересом. И бывший премьер-министр не подвела: в кои-то веки этот политический день можно назвать ее настоящим бенефисом.

О своей беседе с Трампом она рассказывала с нескрываемым упоением везде: на согласительном совете, на брифинге для прессы, на вечернем политическом ток-шоу. Суть высказываний лидера «Батькивщины» сводилась к тому, что Трамп «абсолютно четко понимает, что происходит», и якобы заверил ее в «полной поддержке Украины».

Из слов политика можно понять, что она на встречах в Вашингтоне поднимала вопрос о предоставлении Украине оружия (что ей ответили, не уточняется) и усилении санкций в отношении России — «если за три года эти санкции не заставили отступить, это означает, что абсолютно необходимо их усиление».

Встреча Тимошенко с Трампом обросла слухами

Фото: Globallookpress.com

Если масштабный пиар на встрече с Трампом был вполне ожидаем, то сопутствующие ему заявления Тимошенко для многих оказались неожиданными своей воинственностью и радикализмом. Например, она призвала парламент принять законопроект об «оккупированных территориях», ввести военное положение, полностью прекратить любую торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса и даже… официально объявить войну России. Именно этого, мол, ждут американские партнеры.

«Первый вопрос (от американских собеседников — прим. ред.): вы говорите о войне (…). Покажите хоть один документ, где война названа войной, где объявлены территории, где есть внешний агрессор, оккупированными. Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир (…). Надо прекратить пустые разговоры о патриотизме и наконец отчетливо стать на позиции, что это война России против Украины», — не унималась Тимошенко.

На фоне этих инициатив «наезды» на правительство Владимира Гройсмана уже кажутся мелочью. Тимошенко потребовала от парламента инициировать вопрос отставки нынешнего «непрофессионального, коррумпированного» кабмина и сделать это как можно быстрее (хотя до апреля у нынешнего правительства есть иммунитет от отставки). Более того, самого премьер-министра она назвала человеком, «у которого нет образования, который абсолютно не ориентируется в экономических и социальных вопросах, который идет на поводу у кланов и служит им».

Есть цель, нет препятствий

Нет сомнений, что Тимошенко своими переговорами с «первыми лицами американского государства» сумела нанести очень чувствительный и болезненный удар президенту Порошенко, чьи перспективы отношений с Трампом на сегодня весьма неопределенные и туманные.

Читайте также: Военное положение и полная блокада — рецепт для Донбасса от Тимошенко (ВИДЕО)

Недаром некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что союзников украинского президента, включая украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого, «едва не хватил апоплексический удар, когда они узнали о встрече Тимошенко».

Да и массовая «туалетная истерика» в лагере президента не столько дискредитирует факт переговоров, сколько демонстрирует растерянность Порошенко и компании. В целом, это и впрямь серьезная психологическая победа главы «Батькивщины».

Для лагеря Петра Порошенко результаты визита Тимошенко в США стали ударом

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Однако, с другой стороны, ее прикладное значение вряд ли следует переоценивать. Мнения некоторых экспертов о том, что Трамп уже «слил» Порошенко, представляют собой, мягко говоря, серьезное преувеличение. В конце концов, год назад бывший премьер-министр тоже вернулась из Вашингтона «на коне», но после нескольких дней бурного пиара вся активность сошла на нет. А кто сейчас вообще помнит о столь перспективном, как тогда казалось, альянсе с Наливайченко?

Рассуждая с точки зрения стратегической перспективы, Тимошенко одержала победу в отдельно взятой битве, но до победы в войне, которой, безусловно, является президентская кампания 2019 года, ей очень далеко.

Хотя позиции политика, само собой, после вашингтонского вояжа укрепились — в том числе в части электоральных симпатий.

Что касается «ястребиной» риторики главы «Батькивщины» на тему Донбасса, то эти выпады как раз можно объяснить стремлением избавиться от имиджа якобы пророссийского политика. Еще с момента подписания печально известного газового контракта с Россией в 2009 году и по сей день определенные круги усиленно навязывают Тимошенко роль главного лоббиста российских интересов на Украине. Собственно, комментарии такого рода сопровождали и нынешний ее визит в США. Чем ближе 2019 год, тем сильнее эта тема будет эксплуатироваться, а в борьбе за президентство с таким багажом далеко не уедешь.

Читайте также: Как Тимошенко и Порошенко соблазняют Трампа, — мнение

Поэтому, не имея намерения что-то реально делать на практике, глава «Батькивщины» теперь выступает с радикальными антироссийскими заявлениями.

Конечно, это лишь гипотеза. Понять, что творится в головах украинских политиков, особенно после их вояжей в США, решительно невозможно.

Единственное, что можно сказать наверняка — давно списанная со счетов многими политическими тяжеловесами Юлия Тимошенко однозначно будет участником президентской гонки. И не в роли статиста. Тимошенко видит себя главным соперником нынешнего президента и будет воевать с Порошенко максимально жестко, не ограничивая себя в средствах.