Юлию Высоцкую упрекнули, что она больше повар, чем актриса

В последнее время имя актрисы Юлии Высоцкой, супруги режиссера Андрона Кончаловского, стало часто упоминаться в прессе. Много разговоров ходило о том, действительно ли она достойна премии «Золотой Орел» за лучшую женскую роль в фильме «Рай», или же это подарок от клана Михалковых.

Недавно по этому же поводу прозвучали новые упреки от недоброжелателей, мол, не потому ли она ведет кулинарные программы, что мало снимается в кино? Высоцкая ответила, что не видит в этом ничего зазорного для актрисы, более того, провести кулинарную передачу так, чтобы зрителям захотелось приготовить предложенное блюдо – это и есть в какой-то степени актерское мастерство:

…работа ведущей кулинарной программы — это просто ипостась артистки. Дело не в том, как я режу лук, а в том, что я могу заразить вас любым кулинарным действом и вам тоже захочется это сделать. Заразительность — одно из необходимых умений, которым должен владеть профессиональный актер. Я веду кулинарную передачу как профессиональная актриса, а не как профессиональный повар.

Высоцкая добавила, что в семье Михалковых-Кончаловских традиционно все любят вкусно покушать и знают толк в еде, а ее сын Петя с трехлетнего возраста прекрасно разбирается в сортах элитного сыра. Юлия лишь жалеет, что ей не хватает профессионального кулинарного образования, иначе бы она еще больше времени посвящала этой деятельности.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/yuliyu-vyisotskuyu-upreknuli-chto-ona-bolshe-povar-chem-aktrisa.html