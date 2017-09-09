Юлия Латынина уехала из России

Журналистка Юлия Латынина из-за угроз приняла решение покинуть Россию, родители Латыниной также находятся за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Латыниной, сделанное в эфире «Эха Москвы».

Причиной отъезда Латынина назвала угрозы и страх за свою безопасность после того, как был подожжен ее автомобиль. «И вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — поделилась она своими планами. Журналистка не стала сообщать, в каком именно государстве находится.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские проводят проверку по факту возгорания автомобиля Юлии Латыниной, с заявлением о произошедшем в спасательные службы обратился ее отец.