Ящик Пандоры, джинн из бутылки и анекдоты: Путин посетил «Валдай»

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума «Валдай», в ходе которой затронул многие темы текущей повестки дня: от санкций США до работы СМИ за границей.

Президент коснулся темы отношений с Западом, ядерного вооружения, ситуации на корейском полуострове. Глава государства рассказал несколько шуток, чем оживил общение с участниками пленарной сессии.

Ядерное разоружение и КНДР

Большое внимание Путин уделил теме ядерного разоружения, ситуации на Корейском полуострове и действиям США в этой сфере. Так, Путин заявил о необходимости отказаться от устаревшей повестки дня в вопросах по ядерному оружию, а также подчеркнул, что в обсуждении должны принимать участие не только «группа избранных», а все мировое сообщество.

Он уверен, что Россия продемонстрировала полную открытость и доверие по отношению к США в процессе ядерного разоружения, а взамен получила полное игнорирование своих национальных интересов.

Он также рассказал, что в рамках знаковых двухсторонних соглашений России и США американцы совершили 620 проверочных визитов в «святая святых» российского ядерного оружейного комплекса, кроме того, в России было выведено из военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерным боезарядам.

По его словам, США не исполняют свои обязательства по ликвидации оружия массового уничтожения. Кроме того, вызывает озабоченность ситуация с выполнением США соглашения по оружейному плутонию. Президент РФ надеется, что Вашингтон вернется к переговорам по уничтожению плутония. При этом он подчеркнул, что Москва не вышла из соглашения с США по утилизации плутония, а приостановила участие.

В целом, президент уверен, что всеобщее ядерное разоружение возможно, Россия будет к этому стремиться. В то же время Москва следит за развитием ядерными государствами иных видов оружия и будет готова к созданию новых систем вооружения в неядерном исполнении.

Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи, также заявил Путин.

Намеки или прямые угрозы о превентивном ударе по КНДР очень опасны, никто не знает, где и что у Пхеньяна запрятано, считает Путин.

«Нравится кому-то северокорейский режим или не нравится — нельзя забывать, что Корейская Народная Демократическая Республика — это суверенное государство. Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход», — сказал Путин, добавив, что эту проблему надо решать путем диалога, «а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства и ругани».

В то же время президент подверг критике США, которые ввели дополнительные санкции против КНДР, несмотря на достигнутые с Пхеньяном договоренности. «Надо проявлять сдержанность во всех этих действиях, договорились же тогда, мне кажется, и сейчас можно это сделать», — добавил он.

Противоракетная оборона

Россия не собирается выходить из соглашения СНВ-3, несмотря на то что партнеров в нем что-то не устраивает. По его словам, наличие договоренностей лучше, чем их отсутствие. Понимая это, Москва будет все делать, чтобы выполнять свои обязательства, добавил глава государства.

Он также отметил, что Россия выровняла с США ситуацию по количеству ракет средней и меньшей дальности, и если у кого-то будет желание выйти из договора об их ликвидации, то ответ будет моментальным и зеркальным. Но Москва соблюдала и будет соблюдать до тех пор, пока соблюдают ее партнеры все условия прежних договоренностей, подчеркнул Путин.

Тем не менее у России, возможно, и возникло бы искушение нарушить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), если бы у нее не появились ракеты авиационного и морского базирования, добавил он.

США

Путин затронул и тему отношений Вашингтона с Москвой. Так, он считает, что Россия и США имеют хорошие перспективы взаимоотношений, но для этого им нужно проявлять друг к другу больше уважения, как это было в советские времена, и более широко распространять тот позитивный опыт совместного решения проблем, который у них уже есть.

Он привел в пример успешный диалог России и США по Сирии, который, по его словам, идет на рабочем уровне и на уровне спецслужб, и на уровне министерств обороны, и на уровне министерств иностранных дел.

«Я думаю, это надо распространять и на другие сферы нашего взаимодействия», — сказал он. Россия постоянно взаимодействует с США по астанинскому процессу по Сирии, это непросто, и бывают споры, но позитива больше, добавил он.

Путин отметил, что во времена СССР между Советским Союзом и США было даже больше противоречий и разногласий, чем теперь, но тогда стороны проявляли больше уважения друг к другу.

«Я с трудом себе могу представлять, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги. А вы (США) это сделали», — сказал Путин. Он отметил, что неуважение между странами проявляется не только в таких показательных акциях, но и в содержательных вещах.

При этом президент РФ отметил, что Россия отчасти сама виновата в нынешнем неуважении со стороны США из-за тех шагов, которые допустила в 1990-е годы, когда пустили США «на свои ядерные объекты, ожидая ответной реакции». Но ее не последовало, отметил он.

В то же время Путин напомнил о развернутой беспрецедентной антироссийской кампании, которая не закончилась на настоящий момент. Президент РФ подчеркнул, что эта кампания ничем не спровоцирована.

По его словам, оголтелую антироссийскую истерию развернули в США после того, как «кто-то» в этой стране проиграл президенту Дональду Трампу на выборах, а всю вину при этом возложили на Россию. Он подчеркнул, что в любом вопросе в США пытаются найти «российский след». «Любой вопрос, любой чей-то вопрос связывают именно с Россией, разве не так? Да. Так оно и есть. „Ищите российский след“ — и тут же находят», — сказал он.

Президент не обошел стороной и тему диппредставительств РФ в США. По его словам, действия Вашингтона в отношении российских диппредставительств — следствие накопившихся проблем в отношениях двух стран.

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Однако проблемы между РФ и США можно решить, убежден Путин. Обращаясь к участникам пленарного заседания, глава российского государства предложил «вместе для этого работать». Он подчеркнул, что Россия будет работать с США, если они сами этого хотят, а не захотят — не будем.

Трамп

Неоднократно в ходе сессии у Путина спрашивали про нынешнего президента США Дональда Трампа. Он отметил, что сегодня американскому лидеру не дают реализовать свои предвыборные планы. С этим связана и его непредсказуемость — с очень большим сопротивлением внутри страны.

«Поэтому говорить о том, что эта непредсказуемость от него только зависит — нет, это зависит от всей американской политической системы», — сказал Путин. В то же он уклончиво ответил на вопрос о том, что американский президент — более непредсказуемый политик, чем его соперница по недавним выборам Хиллари Клинтон. «У нас, знаете, как в народе говорят: если кажется, надо креститься. Это только кажется (что Трамп более непредсказуем), а как было бы на самом деле, мы тоже не знаем. Правда?», — ответил Путин.

В ходе заседания один из экспертов, назвав президента США «неуправляемым», спросил Путина, какой бы совет он дал Дональду Трампу, чтобы «тот мог успешно выполнять президентские функции и был хорошим президентом». Путин отказался давать советы своему американскому коллеге.

Он добавил также, что думает, что президент США «не нуждается ни в каких советах, потому что чтобы быть избранным, даже не обладая опытом такой большой административной работы, нужно обладать определенным талантом и пройти через это горнило».

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Выборы-2018 и шутки

Несколько раз Путина спрашивали о президентских выборах в 2018 году, и каждый раз президент отвечал шуткой. К примеру, отвечая на реплику о том, что клубу «Валдай» в следующем году будет тяжело, в том случае если он откажется от участия в президентских выборах, Путин в шутку спросил, будут ли его еще приглашать на форум или сразу же снимут «с довольствия».

В ходе сессии модератор Федор Лукьянов отметил, что Валдайский клуб с трудом себе представляет, как же будет заседать, если Путин примет «другое решение», подразумевая отказ Путина от участия в выборах в марте 2018 года. По его словам, Путин уже стал талисманом клуба и без него будет тяжело.

«Это не значит, что вы меня не будете приглашать? Или сразу же меня снимете с довольствия как солдата, который демобилизовался?», — ответил на это Путин, чем вызвал смех в зале.

В другой раз Путин рассказал «бородатую шутку». В ходе пленарного заседания Лукьянов отметил, что Путин играет важную роль, он — «полюс зла, который консолидирует, мобилизует».

«В общем, не представляю себе, как же они без вас справятся. Поэтому мне кажется, что вам надо очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение. Миру вы нужны», — отметил он.

Путин ответил анекдотом.

«Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка, с бородой… Он ей говорит: «Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить „Ладу“. — Ну, нормально. — Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить? Она говорит: „Я буду тебя очень любить. И очень скучать“. Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать», — ответил Путин.

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Другие яркие высказывания российского лидера также вызвали в зале смех. Например, Путин высказался о бывшем госсекретаре США Джоне Керри как о «хорошем парне», у которого «не очень» с арифметикой.

Помимо этого, российский президент раскритиковал экс-главу МИД РФ Андрея Козырева. В ходе сессии ему напомнили о разговоре Козырева с бывшим президентом США Ричардом Никсоном о том, что у России нет национальных интересов, а Никсон на это покачал головой. Путин на это ответил, что «у Никсона есть голова, а у господина Козырева, к сожалению, отсутствует».

«Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет», — сказал Путин.

У него также спросили, возможно ли, что следующим президентом будет женщина.

«У нас все возможно», — сказал Путин.

В любом случае Путин уверен, что победитель президентских выборов 2018 года должен будет сделать страну гибкой и в высшей степени конкурентоспособной.

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Сирия

Россия очень аккуратно, взвешенно работает со всеми участниками процесса урегулирования в Сирии, учитывает их интересы, заявил Путин.

«И я бы хотел сказать, что эти действия и движение позитивное дается нам непросто. В регионе очень много противоречий. Но мы набрались терпения и с этим терпением очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы», — добавил он.

Однако есть проблемы во взаимодействии с другими странами, которые вместо того чтобы сообща бороться с терроризмом, противодействуют этому, и хотят, чтобы хаос на Ближнем Востоке стал перманентным.

Тем не менее есть все основания полагать, что террористы в Сирии в ближайшее время будут побеждены. Если очаги терроризма в Сирии будут уничтожены, это не значит, что для этой страны, близлежащего региона и мира в целом угроза миновала.

Президент РФ призвал «всегда быть начеку».

«Терроризм как явление имеет глубокие корни, корни его в несправедливости сегодняшнего мира, в ущемленности многих народов и этнических и религиозных групп и в отсутствии системного образования в целых государствах мира. Это отсутствие нормального, хорошего базового образования, это одна из питательных сред самого терроризма», — пояснил Путин.

Переговоры по Сирии в Астане в целом идут позитивно, создание зон деэскалации являются самым значимым результатом. По его словам, «создание зон деэскалации — самый значимый результат всей работы в Сирии за последние два года вообще и астанинского процесса в частности».

Путин рассчитывает на то, что создание зон деэскалации в Сирии приведет не к разделу страны, а к появлению в будущем политических договоренностей долгосрочного характера.

В то же время на базе создания зон деэскалации есть надежда перейти и к следующему этапу. «Есть идея создать конгресс народов Сирии, чтобы в нем приняли участие все этнические и религиозные группы, правительство и оппозиция», — сказал Путин.

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Каталония VS Косово

Каталонии вспомнил процесс признания республики Косово и провел параллели между двумя событиями. По его словам, Запад демонстрирует двойные стандарты. Он это доказал на примере, процитировав реакцию ряда стран на решение международного суда в Гааге по Косово.

«А потом реакция была на это решение международного суда (Гаагского по Косово), вот, госпожа Клинтон… после решения суда пишет: «Косово — независимое государство, и его территория неприкосновенна. Мы призываем все государства не зацикливаться на вопросе о статусе Косово и внести свой конструктивный вклад по поддержанию мер стабильности на Балканах, призываем страны, еще не признавшие Косово, сделать это».

Германия: «Консультативное решение международного суда подтверждает нашу правовую оценку легитимности декларации независимости республики Косово»…

Франция: «Независимость Косово необратима. Заключение международного суда, положившее конец правовым дебатам по правовым вопросам, стало значимой вехой и позволит всем сторонам отныне посвятить себя иным важным проблемам, требующим решения», — процитировал Путин документы, имеющиеся в его распоряжении.

«Вот, „иные важные проблемы“ возникли сейчас. И сейчас, когда эти „иные важные проблемы“ возникли, в том числе в Каталонии, теперь уже никому не нравится. Вот это и есть то, что я называл двойным стандартом, весь этот пример и есть этот ящик Пандоры, который открыли, выпустили джинна из бутылки», — подытожил Путин.

Глава российского президента считает, что Запад давил на суд ООН при принятии решения о независимости Косово. Путин уверен, что тем самым был открыт ящик Пандоры, в мире стали возникать новые кризисы, как в Каталонии.

Он признал, что ситуация, сложившаяся вокруг испанской автономии Каталония после референдума о независимости, является внутренним делом Испании, она должна быть урегулирована в рамках законодательства страны и в соответствии с демократическими традициями.

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СМИ

В ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента РФ на давление, которое компания испытывает по отношению к себе за рубежом, особенно в США. Путин отметил, что Россия в таком случае будет действовать моментально и зеркально в ответ на действия США против российских СМИ.

По его словам, единственным демократическим способом борьбы со СМИ является яркое, образное и талантливое высказывание, которому поверят люди.

Он также отметил, что действия США в отношении российских СМИ вызывают у него чувство даже большее, чем недоумение: по его словам, ситуация перевернулась «с ног на голову».

Он также коснулся обвинений в адрес RT по поводу якобы их вмешательства в американские выборы.

«Весь мир знает, как ведут себя, скажем, британские или американские СМИ в мире: они напрямую постоянно оказывают влияние на внутриполитические процессы почти во всех странах мира», — сказал президент РФ.

Глава российского государства высоко оценил работу RT и Sputnik; по его словам, все делается «точно и без страха», и в этом и заключается залог их успеха.

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