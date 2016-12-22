«Яростная русофобия вылезает из каждого утюга», — Песков

В настоящее время существуют проявления «яростной русофобии», однако мыслящие люди на Западе воспринимают их негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я считаю, что нужно с уважением относиться к любым странам. Но когда уже начинает бросаться в глаза всем такая яростная русофобия, которая из каждого утюга вылезает, то более-менее думающие люди встречают это с неприятием», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя создающиеся фальшивые новости с критикой России и реакцию на них.