Россия 

«Яростная русофобия вылезает из каждого утюга», — Песков

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«Яростная русофобия вылезает из каждого утюга», — Песков | Русская весна

В настоящее время существуют проявления «яростной русофобии», однако мыслящие люди на Западе воспринимают их негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я считаю, что нужно с уважением относиться к любым странам. Но когда уже начинает бросаться в глаза всем такая яростная русофобия, которая из каждого утюга вылезает, то более-менее думающие люди встречают это с неприятием», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя создающиеся фальшивые новости с критикой России и реакцию на них.

«Дело в том, что там тоже есть трезвомыслящие люди, достаточно умные, чтобы смеяться над самими собой», — добавил он.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482408063

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