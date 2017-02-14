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Япония направила России протест из-за присвоения имен пяти Курильским островам

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Япония направила России протест из-за присвоения имен пяти Курильским островам | Русская весна

Япония выразила протест России по поводу присвоений названий безымянным островам Курильской гряды, часть которых оспаривает Токио, сообщил во вторник журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пять островов Курильской гряды получили названия: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове, третий и четвертый — в честь генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, пятый получил имя в честь Анны Щетининой, капитана дальнего плавания.

«Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России», — приводит слова Суги агентство Киодо.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487043758

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