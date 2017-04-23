Япония и США начали совместные военно-морские учения у корейских берегов
Авианосная ударная группа (АУГ) США во главе с авианосцем «Карл Винсон» и японские Силы самообороны начали совместные учения в Японском море. Об этом заявило агентство Киодо.
Морские маневры к югу от Корейского полуострова продлятся в течение 2−3 дней, входе которых участники отработают взаимодействие в составе тактических групп, сообщает ТАСС.
Согласно заявлению командования ВМС США, в Филиппинском море к американским кораблям присоединились два японских миноносца, и они вместе продолжили движение на запад Тихого океана.
Ожидается, что после окончания учений ударная авианосная группа будет развернута около Корейского полуострова.
С американской стороны кроме «Карла Винсона» в учениях принимают участие крейсер и два эсминца управляемого ракетного оружия (УРО). Японцы предоставили два своих эсминца УРО.
В США считают, что присутствие АУГ окажет сдерживающее воздействие на КНДР, которая, возможно, готовится к новым испытания ядерного оружия.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/yaponiya-i-ssha-nachali-sovmestnye-voenno-morskie-ucheniya-u-koreyskih-beregov