Япония и США начали совместные военно-морские учения у корейских берегов

Авианосная ударная группа (АУГ) США во главе с авианосцем «Карл Винсон» и японские Силы самообороны начали совместные учения в Японском море. Об этом заявило агентство Киодо.

Морские маневры к югу от Корейского полуострова продлятся в течение 2−3 дней, входе которых участники отработают взаимодействие в составе тактических групп, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению командования ВМС США, в Филиппинском море к американским кораблям присоединились два японских миноносца, и они вместе продолжили движение на запад Тихого океана.

Ожидается, что после окончания учений ударная авианосная группа будет развернута около Корейского полуострова.

С американской стороны кроме «Карла Винсона» в учениях принимают участие крейсер и два эсминца управляемого ракетного оружия (УРО). Японцы предоставили два своих эсминца УРО.

В США считают, что присутствие АУГ окажет сдерживающее воздействие на КНДР, которая, возможно, готовится к новым испытания ядерного оружия.