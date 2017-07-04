Янукович подал иск о защите репутации на украинский Ощадбанк

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский районный суд Киева на АО «Ощадбанк» о защите деловой репутации.

Он требует опровержения информации о наличии у него и экс-премьера Украины Николая Азарова в госбанке более 1,150 млрд долларов.

Как сообщил адвокат Олег Громовой, представляющий интересы АО «Ощадбанк» в этом споре, «23 июня в Печерском районном суде Киева состоялось первое судебное заседание по делу.

Истец Янукович требует от суда защитить свою деловую репутацию, связывает нарушение своих прав с распространением, по его мнению, недостоверной информации о наличии у него с Азаровым в Ощадбанке более $1 млрд 150 млн».

При этом Громовой утверждает, что иск Януковича необоснован как минимум по трем причинам.

«Во-первых, истец не подтверждает доказательствами наличие у него деловой репутации, хотя требует ее защиты.

Во-вторых, он сам, соблюдая банковскую тайну, отказался отвечать на вопрос журналиста о конкретных суммах и банковских счетах. То есть, утверждений о наличии у истца конкретных сумм в банке не было.

И, наконец, третье — мы поставили под сомнение полномочия адвоката Януковича обращаться в суд с настоящим иском, поскольку договор о правовой помощи подписан в феврале 2017 года, в городе Киеве, хотя очевидно, что Януковича в Киеве в это время быть не могло».

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