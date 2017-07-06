Янукович отказался участвовать в суде по госизмене и отозвал адвокатов

Бывший президент Украины Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в инициированном в Украине судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

«Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», — заявил он в эфире программы «Время» на российском Первом канале в среду.

Янукович подчеркнул, что «не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью, и знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь».

«Вынести обвинительный приговор, обвинить меня по всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины», — пояснил экс-президент Украины.

«Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко (президент Украины — ред.) были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме этого, на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано», — сказал Янукович.

Как известно, в четверг в Оболонском районном суде Киева продолжится процесс по делу о госизмене Януковича.

Напомним, суд разрешил заочную процедуру рассмотрения дела о госизмене Януковича.

14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.

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