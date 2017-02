Ядерная отсталость: как зависимость от США отразилась на стратегических силах Британии

Семь атомных субмарин Великобритании находятся в неудовлетворительном состоянии, бьёт тревогу газета The Sun.

Это основа ударной и разведывательной мощи подводного флота Соединённого Королевства.

Однако главной проблемой британских ВМС, как считают эксперты, является необходимость замены баллистических ракет Trident II — единственных носителей ядерных боезарядов.

Насколько велика угроза потери Великобританией боеспособности своих ядерных сил — разбирался RT.

На сегодняшний день Соединённое Королевство не имеет возможности отправить на боевое дежурство ни одну из семи многоцелевых атомных подлодок, сообщает The Sun со ссылкой на источники. Три субмарины типа Astute были спущены на воду совсем недавно и постоянно сталкиваются с техническими неполадками, а четыре подлодки типа Trafalgar «доживают последние дни».

Газета подсчитала, что в доках ремонтируются пять атомных субмарин, включая новейшую Ambush, которая «выздоравливает» после столкновения с танкером неподалёку от Гибралтара. Сейчас морские просторы бороздит только одна Astute, но она проходит испытания, которые продлятся ещё несколько недель.

При этом, как утверждает издание, военачальники якобы боятся докладывать о реальном положении дел премьер-министру Терезе Мэй, опасаясь её резкой реакции.

Читайте также: В Минобороны с иронией рассказали о сопровождении бомбардировщиков Ту-160 британскими истребителями

На это один из читателей написал в комментарии к статье следующее: «Итак, The Sun знает, а премьер-министр — нет. Серьёзно? Даже если вы сообщили нам правду, это разве то, что вам стоило публиковать?»

Плановая замена

Материал The Sun вызвал большой резонанс в СМИ. Однако британская газета с репутацией таблоида явно сгустила краски, выдав текущую ситуацию с ремонтом старых подлодок и испытанием новых за коллапс всего подводного флота.

В частности, «Трафальгары» 1980-х годов выпуска переживают процедуру снятия с вооружения, которая должна завершиться к 2023 году. Их заменят субмарины типа Astute. Из открытых источников следует, что ВМС списали три подлодки предыдущего поколения: Trafalgar (2009), Turbulent (2012) и Tireless (2014). В доках сейчас стоят те самые четыре субмарины, о которых пишет таблоид.

К 2017 году вместо списанных «Трафальгаров» британский флот получил три Astute. Одноименная головная подлодка была введена в строй в 2010 году, Ambush — в 2013-м, Artful — в 2016-м. В течение ближайших семи лет ВМС пополнится остальными четырьмя субмаринами: Audacious (2018), Anson (2020), Agamemnon (2022), Ajaх (2024).

Британское командование чётко выполняет план замены устаревших атомных подлодок. Однако в данный момент успехи в модернизации подводного флота заметны лишь в министерской отчётности.

Видимо, «Трафальгары» быстрее, чем планировалось, утратили боеспособность, а новые машины пока дают сбои. Тем не менее исправление ситуации — вопрос времени.

Обратная сторона союза

The Sun попыталась представить неудовлетворительное состояние атомных субмарин как некую сенсацию со знаком минус. Но в реальности настоящей катастрофой для королевских ВМС была бы неисправность четырёх подводных крейсеров типа Vanguard, которые являются единственными носителями ядерного оружия. И таблоид признаёт, что с Vanguard всё порядке.

Стратегические ядерные силы (СЯС) Великобритании выглядят намного скромнее по сравнению с российскими или американскими. Причина не только в меньшем количестве ядерных боеголовок (225 активных против 1,7 тыс. у РФ и США).

Россия, помимо подводного компонента СЯС, обладает наземным (мобильные комплексы и шахтное базирование) и воздушным (стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95, Ту-22). Спустя 10 лет в состав РВСН будут входить незаметные для спутников железнодорожные комплексы «Баргузин» с баллистической ракетой на основе РС-24 «Ярс» или РС-26 «Рубеж».

Таким образом, ядерный арсенал РФ несравнимо мощнее британского.

Однако Лондон, являясь союзником США, может всегда рассчитывать на помощь из-за океана. Британские СЯС фактически интегрированы в систему ядерного сдерживания Соединённых Штатов. Премьер-министр королевства сохраняет право на самостоятельное решение о нанесении ядерного удара, но при этом тесно координирует действия с Пентагоном.

У патронажа США есть и обратная сторона. После Второй мировой войны Британская империя отставала от Вашингтона и Москвы в разработке ядерного оружия и его носителей. Американское руководство оказывало британским коллегам содействие, но скептически относилось к перспективе передачи ядерных технологий и арсенала.

Лёд тронулся в 1958 году, когда Лондон и Вашингтон заключили Договор о взаимной обороне. Королевство получило доступ к передовым разработкам американцев. Это предопределило серьёзнейшую зависимость от США в сфере военного атома. Самостоятельность британцев ограничена во всём, кроме разработки боеголовок, которой занимается Служба ядерного оружия (Atomic Weapons Establishment).

Скрытый провал

Главный вызов для Великобритании состоит в необходимости решить судьбу баллистических ракет Trident II производства Lockheed Martin Space Systems (Калифорния) для атомных подлодок UGM-133A.

Командование ВМС должно принять меры по перевооружению или по продлению сроков эксплуатации.

В конце января 2017 года The Times и The Sunday Times сообщили о неудачном запуске ракеты Trident II у берегов Флориды с британской подлодки HMS Vengeance, которая входит в СЯС. Американская ракета сбилась с маршрута и полетела в сторону берега. The Times утверждает, что причиной аварии стала несработавшая «система передачи данных в системе поражения американского производства».

Инцидент произошёл в июне и был скрыт от общественности и членов парламента премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном по просьбе администрации Барака Обамы. Между тем данная информация имела огромное политическое значение для Соединённого Королевства.

Читайте также: У Британии сломались все ударные подлодки, — СМИ

19 июля палата общин поддержала план модернизации СЯС, в рамках которого будут построены четыре атомных подлодки. По сообщениям СМИ, разработку документа инициировала новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая как лицо, обладающее правом отдать приказ о ядерном ударе, не могла не знать о провальном пуске ракеты.

В беседах с журналистами глава правительства ушла от ответа на вопрос, была ли она осведомлена об аварии у берегов Флориды накануне голосования.

«Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы говорили о том, что будет происходить в будущем… Я абсолютно уверена в надёжности наших ракет Trident», — рапортовала Мэй, делая вид, что не понимает сути вопроса.

В ожидании Successor

Британское правительство намерено к 2030 году заменить четыре подлодки типа Vanguard на новые под названием Successor. Около 10 лет назад Лондон признал целесообразным держать после 2020 года Trident II. Возможно, такое решение стало следствием ранее выявленных недостатков, которые также не разглашались.

Эта версия косвенно подтверждается несколькими фактами. Во-первых, британцы по каким-то причинам отказались от модернизации Trident II, которая является улучшенной версией Trident I. Во-вторых, 29 января 2017 года Sunday Times сообщила, что проблемы с этой баллистической ракетой возникли у самих американцев. В 2011 году Trident II «сбилась с пути» после запуска с подлодки ВМС США.

В мае 2012 года в британских СМИ появилась новость о том, что Минобороны королевства заключило контракты с компаниями BAE Systems, Babcock и Rolls-Royce на проектирование баллистических ракет нового поколения, которые должны быть разработаны для вооружения перспективных Successor и получить аналогичное название.

Стоимость модернизации ядерного щита Соединённого Королевства до 2030 года доподлинно неизвестна. Например, программа строительства и перевооружения субмарин Vanguard (начало 1990-х годов) обошлась в £15 млрд.

Очевидно, что реализация Successor будет гораздо более дорогой. При этом годовой военный бюджет королевства составляет примерно £36 млрд.

Иссякающая мощь

Минобороны Великобритании расплачивается за неэффективное распределение средств, считает старший научный сотрудник ВШЭ, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин:

«Россия за меньшие средства содержит самый мощный в мире ядерный арсенал, который активно обновляется, и одни из мощнейших в мире силы общего назначения».

«Если говорить прямо, Великобритания являются ядерной державой только милостью Соединённых Штатов. Это совершенно очевидно на примере ракет Trident II. При сокращающейся военной мощи Лондон пытается сохранить роль крупной мировой державы», — отметил в комментарии RT Кашин.

Эксперт полагает, что великодержавные амбиции приводят к износу военной техники и, в частности, подводного флота, о чём как раз пишет The Sun.

«Атомные многоцелевые подлодки — основа глобального военного присутствия британцев. И, видимо, Туманный Альбион достиг той критической точки, когда всё нужно ремонтировать и приводить в порядок», — рассуждает Кашин.

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв в беседе с RT предположил, что публикация The Sun о чуть ли не катастрофическом состоянии подводного флота Великобритании может не соответствовать действительности.

«Неназванные источники западных СМИ — это, как правило, военная верхушка, которая хочет получить дополнительное финансирование из бюджета», — пояснил эксперт.

Читайте также: Россия отказалась обменять ядерное оружие на отмену санкций