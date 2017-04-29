Яценюк призвал Польшу прекратить разжигание ненависти против Украины

Экс-премьер Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призывает польскую власть унять разжигание украинофобскими силами атмосферы ненависти против Украины, сообщает пресс-служба его партии в пятницу.

«Призываю польскую власть унять разжигание украинофобскими силами атмосферы ненависти против Украины, нашей истории, памяти. Ни польское правительство, ни польское общество не могут молчаливо наблюдать за этими грозными процессами», — подчеркнул лидер партии «Народный фронт».

Яценюк подчеркнул, что «варварство против наших символов и могил не может быть допустимым».

«Вместе с польскими партнерами должны остановить подрывные действия любых сил, которые по обе стороны границы постараются противопоставить наши государства и народы в угоду России. Верю, что мы, украинцы и поляки, имеем достаточную мудрость и государственную силу, чтобы не только остановить нынешние угрозы, но и раз и навсегда осознать взаимное равенство, взаимозависимость и взаимную необходимость», — заявил Яценюк.

Ранее директор института Владимир Вятрович сообщил, что памятник украинским националистам демонтирован на кладбище вблизи Перемышля в Польше. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями польской стороны. Министерство культуры Польши пояснило, что демонтаж памятника украинским националистам в Польше произведен законно, монумент был установлен нелегально.

В свою очередь украинский институт национальной памяти заявил, что инициировал приостановку выдачи разрешений на проведение работ по поиску захоронений и упорядочивание памятных мест Польши на территории Украины в связи с отсутствием реакции польских властей на уничтожение украинского памятника вблизи Перемышля.

Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент произошел во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии «Галичина» (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС «Галичина» на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.