Яценюк предложил Трампу свой проект стены на границе с Мексикой

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил поделиться с президентом США Дональдом Трампом проектом «Стена», поскольку он дешевле и эффективнее того, который США собираются воплотить в жизнь на границе с Мексикой.

«Что интересно, фактически по нашему проекту балтийские страны также начали строить границу. Если надо, то можем передать проект в США — будет дешевле и эффективнее. Я, кстати, посчитал: по их расчётам, у них 1 км границы стоит около $10 млн. Это в 30–40 раз дороже, чем тот проект, который имеется на Украине», — заявил он, посетовав при этом, что финансирование «Стены» значительно сокращено, поскольку он уже не возглавляет украинский кабмин.

Но несмотря на это, уверен Яценюк, фортификационное сооружение между Украиной и Россией будет построено, поскольку «все стоят за завершение реализации этого проекта».

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