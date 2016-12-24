Украина 

Я знаю причины обострения под Дебальцево, — Савченко

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Я знаю причины обострения под Дебальцево, — Савченко | Русская весна

Нардеп Надежда Савченко заявила, что знает все «причины и последствия» обострения боевых действий на Светлодарской дуге. 

«Я знаю все причины и последствия, вижу, чем это может закончиться. Но здесь есть понятие государственной тайны, и чтобы не создавать панику среди населения, я не буду этого озвучивать. Я уже говорила: чем больше будет протестных настроений внутри страны, тем больше будут разжигать войну на востоке, чтобы отвлечь людей туда», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

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Также она заявила, что «враг в тылу».

«Люди очень уставшие, злые, потому что все показывают: „Враг там, враг в России, давайте воевать”. Давайте. Но что делать, когда враг у тебя в тылу? Тебе не привезут патроны, еду, одежду. Как тогда воевать? Просто умирать?» — задала вопросы нардеп.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482593279

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