Я знаю причины обострения под Дебальцево, — Савченко

Нардеп Надежда Савченко заявила, что знает все «причины и последствия» обострения боевых действий на Светлодарской дуге.

«Я знаю все причины и последствия, вижу, чем это может закончиться. Но здесь есть понятие государственной тайны, и чтобы не создавать панику среди населения, я не буду этого озвучивать. Я уже говорила: чем больше будет протестных настроений внутри страны, тем больше будут разжигать войну на востоке, чтобы отвлечь людей туда», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

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Также она заявила, что «враг в тылу».