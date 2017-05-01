«Я занят»: президент Филиппин отказался от приглашения в США

Президент Филиппин Родриго Дутерте отказался посещать США, сославшись на необходимость прибыть с визитом в Россию и Израиль.

«Я занят. Я не могу дать точного обещания. Я должен поехать в Россию. Я должен поехать в Израиль», — цитирует Yahoo News слова Родриго Дутерте.

Ранее «Русская весна» сообщала, что в ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп лично пригласил главу Филиппин посетить Соединённые Штаты.

Президент Филиппин известен рядом крайне жестких высказываний в отношении США: он обозвал Барака Обаму «сукиным сыном» и требовал от США не воспринимать его страну «как собачку на поводке».

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