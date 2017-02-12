Россия 

Я узнал что у меня, нет в России ни…..чего !

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  Что принадлежит народу в России? 

Пришлось задуматься и получается, что ничего не принадлежит народу . Вместо недров принадлежит народу «дырка от бублика». Распределение государственной собственности в корне не справедливо. Кто-то оказался ближе к кормушке и схапал себе многомиллиардное состояние. А народ (по статистике) каждый пятый за чертой бедности. Все, что раньше принадлежало государству, в России продается в руки миллиардеров. А народ что — он «быдло».
https://www.youtube.com/watch?v=lasZpK7UIfo

Что принадлежит народу в России? Наверное ничего, или же долги. Налоги, квартплаты. это воровство у народа, мы живём в России, а эта богатая страна, а люди беднееют. И никому до этого нет дела. Жаль. Мы ещё, судя по видео, доплачиваем и Газпрому, и другим, чтобы они прибыль не потеряли.

Народу не принадлежит НИЧЕГО! Сейчас врядли найдете место для бесплатной рыбной ловли, например! Ладно бы пруды в которых запускается рыба, которые чистятся, где устроены специальные мостки, так нет перегораживается нормальный участок реки и снимают бабло! Даже подходы к лесу где были испокон веков прогулочные тропы, перегородили шлагбаумом и вытряхивают кошельки! ( Сочи, Дагомыс,)

Ну как же- много чего принадлежит. Например, право платить налоги на содержание властных структур, право выбирать себе власть ( но без права быть недовольными организацией этих выборов). Право на справедливый суд, на защиту, на обеспечение старости, на бесплатное здравоохранение и образование. Да что я тут перечисляю статьи Конституции. А вот всякие подзаконные акты, указы президента, правительства и прочих законотворителей- все эти статьи перечёркивают или трактуют с противоположным знаком.

Так что права может у нас и есть, но об обязанностях мы знаем больше

А можно так как будет угодно власти ответить…..    Народ России — это все граждане России включая алигархов и всех остальных, поэтому народу России принадлежит всё что не продано зарубежным инвесторам. И ведь тоже правда получается ,какой сложнозамороченный вопрос однако.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17162/-

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