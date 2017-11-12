Украина 

«Я уже был, мне не понравилось»: Турчинов не будет баллотироваться в президенты (ВИДЕО)

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«Я уже был, мне не понравилось»: Турчинов не будет баллотироваться в президенты (ВИДЕО) | Русская весна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на предстоящих выборах.

По словам Турчинова, исполнение обязанностей главы государства не приносило ему никакого удовольствия и отнимало много времени.

«Поэтому у меня нет желания снова работать в таком режиме, когда надо было работать круглосуточно, фактически и 24 часов не хватало. Иначе в таких условиях работать нельзя, поэтому нет (президентских амбиций — прим. ред.)», — сказал он.

Напомним, Турчинов фактически исполнял обязанности президента сразу после государственного переворота в 2014 году в период с 23 февраля по 7 июня 2014 года.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510482259

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