Я там ни ногой, — украинский футболист-неонацист обиделся на «пророссийских» болельщиков

Украинский футболист «Бетиса» Роман Зозуля, аренда которого в «Райо Вальекано» сорвалась из-за его нацистских взглядов, что привело к конфликту с болельщиками, назвал фанатов мадридского клуба пророссийскими.

«Да о каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чём-то нефутбольном? Или играть игру и думать о чём-то…

То, что там свистят — пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой», — заявил он в интервью украинским СМИ.

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