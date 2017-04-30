Украина 

Я стал мишенью российской пропаганды, — Скрипка

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Я стал мишенью российской пропаганды, — Скрипка | Русская весна

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что скандал вокруг его высказываний о «гетто» для неукраиноязычных придумали и срежиссировали люди, которые в очередной раз «хотели расколоть наше общество».

При этом он сказал, что начатая им дискуссия позволила ему лично «и миллионам украинцев почувствовать себя частью украинского мира».

«К большому сожалению, я стал мишенью мощного пропагандистского оружия соседнего государства, которое также успешно использовало нашу пятую колонну», — попытался в очередной раз оправдаться певец-русофоб.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493503057

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