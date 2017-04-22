Я разочарован Шварценеггером, — россиянин, чья трагедия легла в основу голливудского фильма (+ФОТО, ВИДЕО)

Виталий Калоев поделился с корреспондентом Sputnik Ossetia впечатлениями от просмотра голливудской драмы «Последствия».

Изначально, создатели художественного фильма заявляли, что в основу киносюжета положена реальная история осетина Виталия Калоева, потерявшего в результате авиакатастрофы над Боденским озером свою семью: жену и двоих детей. Однако, когда фильм вышел в прокат, оказалось, что с реальными событиями его сюжет имеет мало общего: изменены обстоятельства трагедии, характеры героев, детали событий.

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Виталий Калоев признался, что разочарован игрой голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Его также расстроило, что на протяжении всего фильма герой Шварценеггера намерено вызывает к себе жалость. В то время как сам Виталий Калоев нуждался не в жалости, а в справедливости.

«Как будто его насильно заставляли переживать, мне так показалось. Во-вторых, он словно просит весь фильм, чтобы его пожалели, погладили. Я скажу, что с моей стороны этого не было, я не хочу, чтобы меня жалели. Я хотел, настаивал, чтобы разобрались и если виноваты, диспетчер или кто-то еще, чтобы они ответили. И официально, как положено, принесли свои извинения», — подчеркнул Виталий Калоев.

По словам Калоева, создатели фильма, возможно, намерено обошли молчанием роль и ошибки руководства авиакомпании Skyguide. А из авиадиспетчера Петера Нильсена сделали жертву обстоятельств.

Так по сюжету фильма авиадиспетчер подвергается критике и преследованию со стороны людей и журналистов. Кто-то даже пишет на стенах его дома: «Убийца». По словам Виталия Калоева, ничего такого на самом деле не было, а Петер Нильсен даже нашел себе место авиадиспетчера в другом аэропорту и собирался, в скором будущем, приступить к работе.

«Компания словно ни при чем. Компания, значит, не проводила с ними никакой аттестации, проверки. Это случайность, ошибка. Нильсена сделали какой-то жертвой. Он не виноват в этой ошибке. И как будто переживал, даже чувствовал, что к нему кто-то может прийти — пистолет купил.

Когда он покупал пистолет, я думал он застрелиться хочет, а оказывается он для обороны его купил. Он тогда обиделся, что его перевели на низкооплачиваемую работу, нашел место диспетчера в другой компании, и хотел уехать», — рассказал Виталий.

По его словам, авиадиспетчер весь фильм плачет и раскаивается. Однако вспоминая тот день, когда он пришел домой к Нильсену, с тем, чтобы услышать извинения, не увидел ни участия, ни раскаяния.

На фото: Виталий Калоев

«Никакого раскаяния, ничего не было и это было видно, когда я к нему пришел и посмотрел ему в глаза. Он так себя вел, будто мне делать нечего, а я к нему пришел. Такое высокомерие, такое презрение было во взгляде — в фильме это не отражено», — подчеркивает Калоев.

С 2002 года Виталий Калоев не смотрит телевизор, не ходит в кино. Для фильма «Последствия» Виталий сделал исключение, однако, кинолента его разочаровала.

«Я посмотрел только для того, чтобы знать, что там они показали. Фильм абсолютно неинтересный», — признался Виталий Калоев.

А вот какое впечатление произвёл фильм на колумниста Sputnik Льва Рыжкова, который посмотрел его на допремьерном показе.

Мрачная история Виталия Калоева приглянулась Голливуду. На ее основе именитый Даррен Аронофски, известный по таким фильмам, как «Реквием по мечте», «Ной», «Черный лебедь» решил сделать фильм. Роль Виталия Калоева досталась легендарному Арнольду Шварценеггеру. Все это звучит прекрасно. Но что же получилось на самом деле? Спекуляция на слезах В фильме герой Шварценеггера — и не Виталий, и не Калоев. И вовсе не осетин. Роман (так зовут героя) не возводит в Барселоне отель, а работает неким прорабом на нью-йоркской стройке. И самолет летит не из Москвы, а из Самары. И столкновение с «боингом» происходит не над Боденским озером, а где-то на подлете к Нью-Йорку. Диспетчера, в свою очередь, зовут не Петер, а Джейкоб. Его появление начинается с постельной сцены. Ну, а потом следует озорной диалог с любящей женой, проводы на работу. А вот там-то и самое интересное. Какие-то загадочные техники в диспетчерской вырубают телефонную связь. Джейкоб не может дозвониться в Питтсбург. И «зевает» столкновение самолетов. Кадр из к/ф «Последствия» Дело в том, что и у диспетчера — своя «правда». Создатели фильма давят на жалость. Вот мы видим, как он рыдает, как страдает, как ему надписями «Убийца» стены дома расписали. Горюет и Шварценеггер. Рыдает один, потом другой. Потом снова, и снова. Беда не в этих рыданиях, а в том, что происходит это одинаково. У Сарика Андреасяна с его недошедшим до «Оскара» «Землетрясением», что ли, поучились бы — там тоже есть мужчины в слезах. Но какие-то более разнообразные. В общем, появилось впечатление, что «Последствия» не просто «слезовыжималка». Для драмы фильм слишком топорно сделан. Да это и не драма. Это — чистой воды спекуляция на слезах (уж простите за каламбур). Анатомия лукавства Я, признаться, долго не мог понять — зачем, сохраняя общую канву событий, менять обстоятельства? Ну, вот какая разница — Испания, Швейцария или Америка? Хотя, это, допустим, объяснить можно: бюджет фильма достаточно скромен, 10,5 миллионов долларов всего. И чтобы не расходовать лишнего — остались в Америке. Допустим. Но зачем менять событийную канву? В конце концов, дать простор фантазии можно в отношениях героев, в их личной истории. Но не в общеизвестных фактах. И вот — еще одно расхождение с действительностью — погибли (по фильму) 271 человек. Не 71, как на самом деле. И помимо граждан России трагедия унесла жизни и американцев, и европейцев. А россиян на борту — было всего 37 вместо подлинных шестидесяти девяти. Дальше лучше. Убийство диспетчера происходит по фильму через год. Хотя на деле прошло в два раза больше времени. Затем герой Шварценеггера отсидел одиннадцать лет. В реальности Виталий Калоев провел в заключении около двух лет. И вот так — по мелочи, по мелочи — приходим к совершенно бредовому апофеозу. Понимаю, конечно, спойлер делаю, но сдержаться трудно. Итак, освободившийся Роман приходит на кладбище, где лежат Nadia, Olena и Unborned (орфография сохранена), кладет на могилу бусы. А тут к нему сзади подкрадывается какое-то (простите) чмо с безвольным подбородком и характерной фигурой едока гамбургеров. И с пистолетом. Тип с безвольным подбородком — подросший сын убитого авиадиспетчера. Он тоже жаждет мести. Ведь его отец зарезан героем Шварценеггера у него же, маленького, на глазах. Но, конечно, толстый юноша Романа не убивает. Зато говорит что-то вроде: «Я не такой дикарь, как ты. Я тебя отпускаю». Цитата не дословная, но смысл тот самый. И надо ли говорить, что вот именно эта часть — совсем уж чушь и бред? И что никогда такого не было? Кадр из к/ф «Последствия» Следите за руками И вот тут кусочки паззла в голове вашего кинокритика все-таки сошлись. Стало понятно, к чему эти «Последствия» снимались. Собственно, этим фильмом можно иллюстрировать понятие «окон Овертона». Как говорится, следите за руками. Выверт номер раз — врем по мелочи. Здесь место изменили, там число погибших, тут — обстоятельства катастрофы подчистили. Выверт номер два — уже грубая фактическая ложь в финале. И вывертом номер три идет уже ложная мораль. А какова она? А такова, что все вот эти русские — а для заокеанских партнеров все, кто живет в границах бывшего СССР, русские — мстительные и злобные великаны. Да, обижать русских не следует. Да, они страшны. Но мы-то, цивилизованные едоки гамбургеров, — мы-то выше всех этих каннибальских страстей. Смотрите, как мы умеем прощать, а? Хотя на самом-то деле ничего подобного не было. Ни-че-го-шеньки! Ну, и зачем, спрашивается, так палиться, совравши? А вот зачем. Историю-то нынешняя молодежь учит не по Интернету даже, а по Голливуду. Потратить две-три минуты на поиски в мировой паутине для большинства — непосильное усилие. А здесь — готовое объяснение, подкрепленное авторитетом культового некогда «Шварца». Которого — вот ведь совпадение — и в России любят. И русского милиционера Ивана Данко он уже играл. И фразу «Каковы ваши доказательства?» — смешно произносил. И объяснение это таково, что очевидное и безжалостное убийство шести десятков российских детей, так и оставшееся безнаказанным по закону, теперь преподносится простительной провинностью. Чуть ли не шалостью. Не убийством, но чем-то извинительным. Зато русские — ишь, дикари. Им денег предлагают, 160 тысяч долларов, а они — крови жаждут. Не знаю — конспирология это или нет, но работа над фильмом, со всей очевидностью, началась именно в разгар скандала со сбитым над Донбассом малайзийским «боингом». И выглядит этот фильм как что-то вроде: «Да, мы тоже самолеты роняли, но, видите, раскаиваемся?» И сам Шварценеггер — личность политически ангажированная. Он, республиканец, публично выступал, например, против Дональда Трампа. Перешел на платформу демократа Обамы. Тоже своего рода прецедент. Но думайте сами. Не смею вам ничего навязывать. Вымысел вымыслу рознь И несколько замечаний в заключение. Фильм очень скучен. Сценарий очень вял и малословен. Несколько удачных диалогов на старте уже через полчаса превращаются в слезливое, междометийное убожество. Скучно еще и потому, что не прописаны характеры. Герой Шварценеггера, например, совсем плох. У него нет никаких примет. Он ничем не увлекается, у него нет слабостей, каких-нибудь личных черточек. Это просто какой-то мрачный мужик. Да еще и русский. В образе Шварценеггера нет ничего кавказского. Ни малейшего следа. Даже под лупой не рассмотришь. Да и кого это, в принципе, волнует? Да, Арнольд Шварценеггер играет в фильме трагическую роль. Перед просмотром мне хотелось верить, что я окажусь потрясен, репетировал стартовую фразу для колонки: мол, Арнольду пора замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. Но это и близко не замах. Потому что Шварценеггер играет очень и очень плохо. На фото: Виталий Калоев у могилы родных в Осетии Он был гораздо более органичным в роли того же Ивана Данко, в роли Терминатора. Он более качественно горевал, когда наркобароны в фильме «Коммандо» похитили его дочь. Он трогал сердца, когда таял в раскаленной лаве под занавес второго «Терминатора». А сейчас — вымученная слезливость и халтура. Резюмируя, скажу — перед нами плохой и хитрый фильм, снятый на фундаменте не художественного вымысла, а намеренной политизированной лжи. В активе Арнольда Шварценеггера есть один знаменитый фильм под названием «Правдивая ложь». Фильм о Виталии Калоеве, к сожалению, тоже мог бы называться точно так же.

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