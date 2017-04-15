Гуляю как-то по Муринскому парку. Навстречу – две тётки. С буклетами и проповедями.

Обычная история. Но вопрос, которым они пытаются сразу зацепить потенциального собеседника, необычный, неизбитый:

– А с чего бы вы начали, какой указ издали бы первым, если бы получили власть?

Я чуть не подпрыгнул (надо же, какая удача!) и с ходу ответил:

– «Я БЫ ВЕРНУЛ СЛОВАМ ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СМЫСЛ».

Тётки зависли на некоторое время, и я признался, что задолго до меня это уже сказал Конфуций.

Беседа прошла живо и интересно, с пользой для обеих сторон и присоединившихся граждан.

Ребята! Доколе мы будем бродить по улицам и заглядывать в лица встречных с невысказанными вопросами в глазах:

Я один это вижу?!

Я один это слышу?!

Сограждане!

Давайте вернём словам их первоначальный смысл. Любовь. Верность. Достоинство. Подлость. Предательство.

И прощай когнитивный диссонанс (кроме случая с родными и близкими, разумеется). Давайте назовём вещи своими именами. Сначала самому себе, затем друг другу, обществу, власти. Да-да! Власти.

Давайте, наконец, назовём её (нынешнюю власть) так, как она того заслуживает – оккупационной. Без всяких аллегорий. Все признаки налицо. Отличие только в том, что эти – захватили территорию собственной страны.

Те, кто поддерживают эту власть, должны знать, что поддерживают оккупантов! Те, кто своей деятельностью помогают ей грабить, насиловать и развращать страну, должны знать, что им придется ответить за сотрудничество с оккупантами.

Те же, кто борется с ней, борется против оккупантов.

Ну и когда этот морок закончится, а, судя по всему, ждать осталось недолго, – ПО ПОДВИГУ И НАГРАДА.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/18146/-