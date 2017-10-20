Я не заслужила быть кандидатом в президенты, — Собчак
Телеведущая Ксения Собчак, два дня назад объявившая о желании баллотироваться на пост президента РФ, признает, что на самом деле не имеет права выставлять свою кандидатуру на высокий пост, поскольку не имеет политического веса и предвыборной программы.
«У меня нет политического веса, и я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата», — заявила Собчак в интервью изданию The Guardian, признав также, что её шансы на победу невелики.
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При этом она добавила, что считает участие в президентской гонке способом выразить несогласие с политикой нынешних властей.
«Любая возможность важна. Если ваши руки связаны, то вы должны плыть с помощью ног. Если ваши ноги связаны, то вы должны пытаться держаться зубами за край лодки. Мы должны использовать все варианты», — патетично заявила Ксения Анатольевна.
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При этом она категорически опровергла информацию о том, что ее выдвижение якобы поддерживается Кремлем.
«Власти решили задушить меня симпатией. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, как будто мы вместе», — недовольно заявила Собчак.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1508493047
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