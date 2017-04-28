«Я любила играть с мертвыми птицами», — Монсон познакомил публику с новым пресс-секретарем Госдепа США (ВИДЕО)

Российско-американский спортсмен, звезда смешанных единоборств Джефф Монсон, оказался мастером и по части выпуска ироничных политических видеороликов.

В своем новом сюжете Монсон предложил зрителям сравнить профессиональные и личные качества официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и нового пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт.

«Моя мама, мой дедушка часто ходили на фазана. И мне нравилось играть с мертвыми птицами», — улыбаясь, вспоминает о своем детстве Хизер Нойерт.

Справка «Русской Весны»

Новому официальному представителю Госдепа США Хизер Нойерт в январе исполнилось 47 лет. До последнего назначения она работала журналисткой и ведущей новостей на американском телеканале Fox News Channel. До начала своей журналистской карьеры (в 1996 году) она успела попробовать свои силы в налоговом консультировании и медицинском страховании.

Замужем, воспитывает двоих детей. Сторонница республиканцев, в 2017 году в своём Twitter она поддержала дочь Дональда Трампа Иванку.

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