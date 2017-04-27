Украина 

«Я их, подонков, научу»: рэп от Ляшко взрывает Сеть (ВИДЕО)

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«Я их, подонков, научу»: рэп от Ляшко взрывает Сеть (ВИДЕО) | Русская весна

Пламенная речь скандального украинского политика Олега Ляшко после четырёхчасового допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины стала поводом для интернет-мема.

Одно из украинских СМИ оперативно наложило фразы лидера Радикальной партии на музыку, и в результате получился модный гангста-рэп.

«Они на мне зубы обломают — и Порошенко, и эти холодницкие розовощёкие.
Они у меня будут не розовощёкие, а бледные! Бледные и худые.
Я их, подонков, научу, как злоупотреблять моими правами!…

Кто вернет человеку репутацию? Моя репутация очень дорого стоит.
Я не дам ни Порошенко, ни Холодницкому, ни какому-либо другому шлеперу (вору – прим. РВ)
Дискредитировать меня, мою команду и украинцев, которые за нас голосовали, и даже тех, кто не голосовал», — «поёт» Ляшко.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493290156

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