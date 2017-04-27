«Я их, подонков, научу»: рэп от Ляшко взрывает Сеть (ВИДЕО)

Пламенная речь скандального украинского политика Олега Ляшко после четырёхчасового допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины стала поводом для интернет-мема.

Одно из украинских СМИ оперативно наложило фразы лидера Радикальной партии на музыку, и в результате получился модный гангста-рэп.

«Они на мне зубы обломают — и Порошенко, и эти холодницкие розовощёкие.

Они у меня будут не розовощёкие, а бледные! Бледные и худые.

Я их, подонков, научу, как злоупотреблять моими правами!…

Кто вернет человеку репутацию? Моя репутация очень дорого стоит.

Я не дам ни Порошенко, ни Холодницкому, ни какому-либо другому шлеперу (вору – прим. РВ)

Дискредитировать меня, мою команду и украинцев, которые за нас голосовали, и даже тех, кто не голосовал», — «поёт» Ляшко.

Читайте также: Польского русофоба избили в эфире НТВ (ВИДЕО 18+)