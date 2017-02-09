Шоу-бизнес 

«Я его по голове стукну»: Малышева вышла из себя во время ток-шоу

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«Я сейчас его по голове стукну», — разгневалась доктор медицинских наук, услышав о пользе гомеопатии.

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© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева не на шутку разгневалась во время съемок программы «Время покажет». Гости передачи обсуждали плюсы и минусы гомеопатии, которую РАН объявила лженаукой.

Доктор медицинских наук Малышева полностью поддержала это решение, однако не сдержала себя в руках во время полемики с одной из героинь телешоу и по совместительству своей коллегой.

Елена Малышева желала объяснить, что 12 детей, употреблявших гомеопатические средства, умерли от гриппа. Однако отец ребенка, который исцелился именно после такого лечения, перебивал телезвезду, отстаивая свою точку зрения. Телезвезда не выдержала и заявила, что «сейчас стукнет его» (см. видео с 16 мин. — Прим. ред).

Малышева уже направилась к герою в студии для претворения своих замыслов в жизнь, однако путь ей преградил ведущий шоу.

«Нефтяные магнаты, производители алкоголя, покончите с собой! Такой маржи, такой прибыли нельзя получить ни на чем», — гневно заявила Малышева.

Телеведущая спорила со многими присутствующими на программе. В конце концов ведущему ток-шоу Анатолию Кузичеву удалось успокоить разбушевавшуюся Малышеву.

По материалам: http://ridus.ru/news/244379

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