Россия 

Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, — Янукович

0 коментариев
Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, — Янукович | Русская весна

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины, но решение о присоединении полуострова было предсказуемым.

«Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма», — заявил Янукович журналистам.

«Всё, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешёл под управление радикалов, нёс угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», — добавил он.

При этом, по словам Януковича, вопрос Крыма «болезненный, но ответ на него может дать только время и люди».

Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499294319

Другие новости:

0ltzx5_1471444322

Рост цен не фиксируется в России третью неделю подряд

0
tf9aql_1462478167

Зачем Юлия Латынина помогает турецкой разведке оболгать ополченцев Новороссии?

0
1l23eb_1482885123

Генри Киссинджер советует Трампу: Санкции отменить, Крым — признать

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *