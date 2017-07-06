Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, — Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины, но решение о присоединении полуострова было предсказуемым.

«Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма», — заявил Янукович журналистам.

«Всё, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешёл под управление радикалов, нёс угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», — добавил он.

При этом, по словам Януковича, вопрос Крыма «болезненный, но ответ на него может дать только время и люди».

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