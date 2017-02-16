Я бы не хотел, чтобы моя семья жила так, как люди Донбасса, — боевик «АТО» (ВИДЕО)

Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Иван с позывным «Лютый» рассказал украинскому журналисту о своих впечатлениях от войны.

«Люди, которые живут здесь, каждый день видят вооруженных военных в полной боевой готовности, постоянно выезжающих на боевые выезды. Не хотел бы, чтобы так жила моя семья. На их месте, я бы покинул эту территорию. Мы тоже хотим домой, уже всем надоела и война, ее надо заканчивать», — говорит он, не уточняя при этом, куда должны ехать те, кто «должен покинуть территорию».

«Лютый» заявляет, что многие его боевые «побратимы» готовы и имеют большое желание идти в наступление, чтобы закончить войну. Тут не поспоришь: при наступлении ВСУ война закончится, потому что закончатся военнослужащие ВСУ.

«Но если наступать, будет много потерь с обеих сторон. Как говорится — враг безопасен только мертвый. Думаю, лучше надо договариваться, чтобы не было жертв. Ведь сколько может продолжаться, чтобы дети не дождались своих родителей, женщины — мужчин?»

«Антитеррористическая операция затянулась на очень долго. Какая может быть АТО с использованием тяжелой артиллерии? АТО — это операция по уничтожению террористической группировки, захватившей самолет или квартал города. А у нас — реальная война, которая идет каждый день на фронте», — говорит он.

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Рассказывая о буднях войны, «АТОшник» проговаривается об отношении жителей Донбасса к своим якобы освободителям и защитникам.

«Трудно дружить на вражеской территории, где не знаешь, что от кого ждать. Можно, конечно, прогадать, может, кто-то и искренне относится к военным, а кто-то только ждет, чтобы сделать какую-то пакость. Можно ошибиться и потерять жизнь за свою доброту. Нужно остерегаться, на каждом шаге быть осторожным», — говорит боевик, открыто называя территорию Донбасса «вражеской».