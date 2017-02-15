Хью Джекман снова борется с раком кожи

Популярный австралийский актер Хью Джекман продолжает борьбу с коварной болезнью. В 2013 году у звезды фильма «Люди Икс» диагностировали в области носа базальноклеточную карциному, другими словами рак кожи. С того момента актер перенес уже несколько операций по пересадке кожи. На днях он опубликовал фотографию, сопроводив ее следующей подписью:

Ещё одна базальноклеточная карцинома. Благодаря постоянным проверкам и замечательным докторам всё в порядке. В повязке выглядит хуже, чем без неё. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ КРЕМОМ

Таким образом актер решил призвать своих подписчиков внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать защитными средствами для кожи.

Несмотря на серьезное заболевание, Джекман продолжает активно работать. Сейчас он занят сразу в нескольких крупных проектах, а в начале марта на российские экраны выйдет новый боевик «Логан» с Хью Джекманом в главной роли.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/hyu-dzhekman-snova-boretsya-s-rakom-kozhi.html