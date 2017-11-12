Хуже, чем в войну. «Европейский выбор» привел Украину к катастрофе

Украинской демографии провели «публичный аудит». И выяснили, что все не совсем так, как думали. И даже хуже того, чего боялись. А именно: по ключевым показателям Украина при майданной власти понесла большие потери, чем за годы Великой Отечественной.

Украинская демография за последние годы стала такой же фантастической наукой, как и украинская история. Власти говорят, что с народом вроде как все нормально. Живет — хлеб жует, спит да небо коптит. Лишь одна печаль — время от времени какие-то правдорубы пытаются нарушить устоявшуюся послемайданную идиллию. Один из них — руководитель «Публичного аудита» Максим Гольдарб. По его словам, только трудовых мигрантов с Украины сегодня почти в три раза больше, чем в годы Великой Отечественной.

«За три года оккупации Украины (с 1941 по 1944) нацистами 2,4 миллиона <…> отправлено на принудительные работы в рейх. <…> Теперь внимание! С 2014-го по сегодняшний день из Украины на заработки вынуждены были уехать семь миллионов человек, 1,7 миллиона стали беженцами, 429 тысяч субъектов хозяйствования приостановили свою деятельность. Четыре тысячи учебных заведений закрылось», — написал Гольдарб на своей странице в Facebook.

Мрачная какая-то картина получается. Гитлер-то оказался мелковат по сравнению с революцией гидности!

Но послушаем теперь тех экспертов, которые говорят об успехах власти и Порошенко. В частности, за три года его президентства. Достижений оказалось много!

В украинских СМИ пишут: «Порошенко за три года удалось остановить большую войну. <…> Ему также удалось избежать расползания страны и потери больших территорий»…

У меня такое впечатление, что пишут о Ленине и Сталине. Вот УССР: первый собрал ее в одну кучу, а другой — победил в войне. И не только не потерял территорий, но еще кой-чего для Украины приобрел.

Далее: «Второе, что можно вписать ему в заслуги, — это реформирование силовых структур и армии. Он их реформировал и привел на данном этапе в нужное состояние».

Не знаю, о каком «нужном состоянии» идет речь. Но не так давно главный военный психиатр Украины (на момент произнесения своих слов) Олег Друзь на слушаниях в Раде заявил, что 93% участников так называемой АТО в Донбассе нуждаются в лечении и представляют потенциальную угрозу для общества.

Министр обороны Степан Полторак тут же отстранил Друзя от должности с формулировкой «в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей» и назначил служебное расследование. Получается, что Друзь говорил об угрозе, а на самом деле это — «нужное состояние». Так, что ли?

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Хочу особо отметить: я ничего не выдумываю, никакой «агитации» — только цитаты из украинских СМИ.

Далее украинские СМИ — об успехах: «Еще один момент — подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Украина постепенно ориентируется на европейские рынки. Сегодня уже ЕС является ключевым партнером Украины. Как достижение отметим и безвизовый режим».

О позитивных последствиях этих соглашений и «безвизов» судить сложно. Но если вспомнить о количестве трудовых мигрантов, о чем говорилось выше, то все-таки надо признать, что не все так благополучно.

Окончательный разрыв с Россией — тоже достижение? А получится ли? А главное, получится ли у Украины стать «цэ Европой»? Ведь именно для этого все и затевалось.

Но тут надо поставить другой вопрос: а на чьем месте киевские власти хотели бы видеть Украину? Наверно, в мыслях это место Германии или Франции. Остальные не в счет, поскольку они намного меньше Украины и по населению, и по территории. Но Украине место Германии никогда не занять.

Самый лучший вариант — это европейское захолустье, которое представляют собой Прибалтийские страны, Польша, Румыния, балканские государства. А Германия — это другая лига.

Но, с другой стороны, патриции немыслимы без плебса. Это подтверждает и история Рима, и история ЕС. Брюсселю без «захолустья» не обойтись. Роль, конечно, не самая завидная, но киевские власти, может, считают ее нормальной. А может, в мечтах своих они заносятся намного выше! Какая там Германия?! Украина — цэ Америка!

Ну, а пока — с небес на землю. Опять же цитата из украинских СМИ («Зеркало недели»): «Согласно исследованию Института Гэллапа, Украина — единственная европейская страна, которая попала в антирейтинг счастья. По данным Института Гэллапа, 41% населения Украины находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении страну опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%). На Украине самый низкий ВВП на душу населения среди стран СНГ».

Как видим, до «Украина — цэ Америка» пока далековато. А поэтому, панове, засучите рукава — и вперед, к новым достижениям. Еще не все дрова наломаны…

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Владимир Филиппов