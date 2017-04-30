Хроники перемог: на границе с Польшей задержали киевлянина, который пешком шел на заработки

Пограничники Львовской области вечером 28 апреля неподалеку от украинско-польской границы задержали мужчину, который пешком направлялся в Польшу на заработки. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ на Facebook.

В сообщении пресс-службы утверждается, что, получив опережающую информацию о неизвестном, который направлялся в обход населенного пункта к государственной границе, группа реагирования перехватила мужчину на расстоянии 1 км до государственной границы.

Задержанный оказался киевлянином, 1989 года рождения. Свои действия он оправдывал поисками заработка за рубежом.

Как сообщала «Русская Весна», немецкое телевидение считает, что украинские гастарбайтеры в буквальном смысле спасают польскую экономику.

В итоге в отношении незадачливого заробитчанина было открыто дело об административном правонарушении — попытке незаконного пересечения государственной границы, дело будет передано в суд.

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