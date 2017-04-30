Украина 

Хроники перемог: на границе с Польшей задержали киевлянина, который пешком шел на заработки

0 коментариев
Хроники перемог: на границе с Польшей задержали киевлянина, который пешком шел на заработки | Русская весна

Пограничники Львовской области вечером 28 апреля неподалеку от украинско-польской границы задержали мужчину, который пешком направлялся в Польшу на заработки. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ на Facebook.

В сообщении пресс-службы утверждается, что, получив опережающую информацию о неизвестном, который направлялся в обход населенного пункта к государственной границе, группа реагирования перехватила мужчину на расстоянии 1 км до государственной границы.

Задержанный оказался киевлянином, 1989 года рождения. Свои действия он оправдывал поисками заработка за рубежом.

Как сообщала «Русская Весна», немецкое телевидение считает, что украинские гастарбайтеры в буквальном смысле спасают польскую экономику.

В итоге в отношении незадачливого заробитчанина было открыто дело об административном правонарушении — попытке незаконного пересечения государственной границы, дело будет передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зрада навеки? Порошенко готов изменить конституцию

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493544641

Другие новости:

nb0ydg_1487606163

«Крайне тяжелые ранения, одному оторвало руку», — главврач больницы Днепропетровска о раненых карателях (ВИДЕО)

0
3hal52_1491419284

Европарламент эвакуировали перед заседанием по безвизу для Украины

0
hymt1y_1462487047

Под Львовом на учениях погиб военнослужащий ВСУ, двое ранены

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *