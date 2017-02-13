«Хроники Абсурдистана» — 48 выпуск

Журналистка Елена Бойко и бессменный ведущий авторской программы «На самом деле» Сергей Веселовский в эфире проекта «Хроники Абсурдистана» информационного агентства News Front.

«Каждый кто утверждает, что фашистов на Украине нет, почему-то по закону бумеранга на них нарывается. Меня это радует, честно говоря. Потому иногда нельзя убедить словом, а можно делом. Утверждая, что фашистов нет, потом получив от них, понимаешь, что ошибался», — сказала Елена Бойко.

«Сейчас я наблюдаю, как все «не фашисты» начинают искать внутри себя фашистов и «руку Кремля»», -дополнила она.