«Хроники Абсурдистана» — 48 выпуск
Журналистка Елена Бойко и бессменный ведущий авторской программы «На самом деле» Сергей Веселовский в эфире проекта «Хроники Абсурдистана» информационного агентства News Front.
«Каждый кто утверждает, что фашистов на Украине нет, почему-то по закону бумеранга на них нарывается. Меня это радует, честно говоря. Потому иногда нельзя убедить словом, а можно делом. Утверждая, что фашистов нет, потом получив от них, понимаешь, что ошибался», — сказала Елена Бойко.
«Сейчас я наблюдаю, как все «не фашисты» начинают искать внутри себя фашистов и «руку Кремля»», -дополнила она.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир «Хроник Абсурдистана» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: госпереворот на Украине; Елена Бойко; новости Украины; Украина; Хроники Абсурдистана
По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/xroniki-absurdistana-48-vypusk/