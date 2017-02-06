Хроника «паркового противостояния» в Дагестане: «Есть вероятность диверсий»

Противники строительства в махачкалинском парке Ленинского комсомола интерактивного музея «Россия- моя история» планировали провести 11 февраля очередной митинг в защиту зеленой достопримечательности столицы Дагестана. Митинг собрались проводить на Родопском бульваре — улице, плотно прилегающей к парку.

Но 3 февраля Минюст Дагестана наложил запрет на митинг в парке. Как сообщили в ведомстве организаторам митинга, именно в этот день, 11 февраля, в районе проведения митинга возможен теракт.

«Имеется информация от правоохранительных органов республики о том, что существует вероятность совершения диверсий и терактов в общественных местах и местах массового скопления людей в планируемую для проведения публичного мероприятия дату», — сказано в решении Минюста Дагестана. В Минюсте предложили активистам собраться в другой день, но не раньше марта. Заявку на проведение митинга им предложили подать в период с 10 по 25 марта. Защитники парка намерены обжаловать вердикт Минюста. По их словам, отказ не соответствует федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и является незаконным. «По федеральному закону в специально отведенных местах (типа Родопского бульвара) можно собираться без всяких уведомлений в количестве до ста человек», — говорится в заявлении организаторов. На данный момент защитники парка решили организовать на месте строительства дежурства.

Накануне горожане по поводу парка общались с начальником Управления архитектуры и градостроительства мэрии Махачкалы Магомедрасулом Гитиновым. Главный архитектор Махачкалы начал с того, что подчеркнул: большой зеленый пояс нужен только для мегаполисов, а Махачкала, по его словам, в основном, одно- двухэтажная. Эти не соответствующие действительности слова Гитинова вызвали у аудитории бурную реакцию. Горожане напомнили, что исторический центр города образовывался из домов по два- три этажа, в период интенсивного заселения Махачкалы в 1950—1960 гг. город оброс домами высотой в пять этажей и выше, а в последующие годы в столице Дагестана появились высотные жилые строения — от 9−10 этажей и выше. На эти возражения главный архитектор ответил: «Посмотрите на город с высоты птичьего полета, увидите, что дома, в основном, в один- два этажа».

«У каждого двора есть свои зеленые насаждения. Парк — это место общего пользования. Если учитывать зелень, которая во дворах и других местах… У У вас во дворах есть деревья. Вы никуда не ходите, сидите дома. Зачем вам парк?».Главный архитектор с иронией добавил, что если сегодня власти пойдут навстречу защитникам парка и отменят строительство музея «Россия- моя история», то завтра в Дагестане потребуют от властей проведения всенародных выборов главы Дагестана и мэров городов.

Архитектор от лица мэрии отверг компромиссный вариант по переносу строительства проекта «Россия- моя история» в другие места, например, на законсервированные ранее стройплощадки, где «зеленки» нет: «Посмотрите, где находятся музеи в Москве. Все музеи там находятся в пределах Садового кольца. В Вашингтоне все музеи находятся в центре, вокруг Белого дома». Ранее руководитель дагестанского представительства проекта «Россия- моя история» Махди Рамазанов заявил: «Требования федерального Центра таковы, что музей должен располагаться на земельном участке, которые находится в непосредственной близости с учебным заведением, школой, площадью и парком, где бывает наибольшее количество граждан. Этим требованиям соответствует именно та территория в парке Ленинского Комсомола. А сама парковая зона предполагает строительство подобных объектов».

Главный архитектор столицы Дагестана считает, что вырубка «зеленого пояса» в центральной, самой многолюдной и загазованной части Махачкалы — нормальное явление: «Деревья в городе вырубали, вырубают и будут вырубать. Не в этом парке, так в другом».

«Музей это очень хорошо, но для меня, жителя Махачкалы, важнее зеленая зона, — сказал Гитинову один из присутствовавших, журналист республиканского издания. — Мы живем в жарком климате, в огромном городе, где зелени мало. По нормативам, на одного жителя Махачкалы должно приходиться не менее 16 кв. м зелени. Когда разговариваю с людьми, они проклинают этот проект („Россия- моя история“ — EADaily). Я тоже часто посещаю этот парк: гуляю там, работаю над статьями, просто дышу воздухом». Журналист сказал, что парк Ленинского комсомола — самое посещаемое место в городе в День Победы, и ежегодные празднования в честь победы над нацизмом у махачкалинцев ассоциируются именно с этим парком. «У парка под музей хотят забрать 6 гектаров, а его площадь — всего 18, 2 га», — заявил представитель дагестанской прессы.

Корреспондент EADaily в Махачкале сообщает, что протестные чувства защитников парка Ленинского комсомола от застройки подогреты нынешним состоянием парка. Важная часть махачкалинской «зеленки» задолго до кампании по созданию там музея уже превращалась в бульвар. «Парк изобилует искусственно созданными полянами с пеньками, ямами от бывших на них деревьев., вытаптывается», — сообщает корреспондент. — Махачкалинцы хорошо помнят, как полтора — два года назад вырубали многолетние деревья возле Дома печати в Редукторном поселке, посаженные еще в советские годы сотрудниками дагестанских газет и издательств. Вырубка проводилась по инициативе городских властей, в рамках расширения транспортных и пешеходных коммуникаций, которые проходят возле Дома печати. Как говорят жители Редукторного поселка, власти обещали, что вырубленные деревья компенсируют свежепосаженными, но ничего подобного в поселке сделано не было».

Корреспонденту EADaily в Махачкале рассказали, что заверениям властей насчет благоустройства города после создания в парке медиаинсталляции «Россия — моя история» не доверяют еще по причине недоверия горожан к главному архитектору города Магомедрасулу Гитинову. 21 октября прошлого года Магомедрасул Гитинов был привлечен к ответственности за противозаконные сделки с городской земельной собственностью. Именно, за за непредоставление сведений о торгах по продаже права аренды земельных участков, находящихся в собственности города, которые проводились в управлении архитектуры и градостроительства города. По факту этих торгов в суд обратились жители домов по улице Венгерских Бойцов, чьи интересы эти торги прямо нарушили. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) тогда сообщило: для всестороннего рассмотрения поступившей жалобы УФАС у администрации Махачкалы были запрошены документы и сведения. Однако в установленный срок в антимонопольный орган городскими властями была предоставлена не вся запрашиваемая информация. «В связи с этим в отношении должностного лица (главного архитектора Махачкалы), уполномоченного для представления документов и сведений в УФАС, было возбуждено административное дело. Итогом рассмотрения этого дела явился штраф в размере 10 тысяч рублей, наложенный на главного архитектора Магомедрасула Гитинова за непредставление информации антимонопольной службе. Не согласившись со штрафом, Гитинов обжаловал постановление о его наложений в Советский районный суд Махачкалы, который жалобу главного архитектора столицы Дагестана оставил без удовлетворения».

В УФАС по Дагестану тогда уточнили, что проводимые при прямом участии Гитинова торги были признаны судом нарушающими Земельный кодекс России. ««Так как договор аренды, заключенный по результатам торгов, прошел государственную регистрацию, УФАС обратилось в Арбитражный суд Дагестана с исковым заявлением о признании торгов и заключенного по их результатам договора аренды недействительными», — сообщает пресс- служба УФАС по Дагестану.

Старт строительству музея в парке был должен состояться утром 3 февраля. В пятницу в парк прибыла делегация мэрии Махачкалы во главе с мэром Мусой Мусаевым, чтобы заложить капсулу на месте строительства. Церемония была сорвана группой защитников парка. По информации корреспондента EADaily, закладку капсулы намерены повторить в ближайшие дни.

4 февраля, в субботу, в Дагестанском госуниверситете состоялись очередные общественные слушания по поводу целесообразности строительства музея «Россия — моя история» именно в парковой зоне. От лица властей выступали, как и в прошлый раз, официальный спикер администрации главы Дагестана Зубайру Зубайруев, главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов и руководитель республиканского представительства проекта «Россия- моя история» Махди Рамазанов. Зубайруев подчеркивал, что музей — это проект федерального значения, которому придается большое значение в Администрации президента России. «Парк — это не роща и не лес, а публичное открытое пространство для отдыха населения, а потому предполагает также газоны, кусты, цветы и малую архитектуру. В социальных сетях муссируется мнение, что парк уничтожают, но это не так. Речь идёт только о вырубке 65 деревьев из всего парка. Также будут компенсационные посадки, верите вы в это или нет», — сказал Зубайруев. Махди Рамазанов сказал, что в 2016 году, на старте проекта, в Дагестан приезжала рабочая группа из Москвы. «Они предъявили требования к дислокации музея. Сказали, что нужно в центре города, недалеко от мест массового скопления граждан. Мы показывали очень много участков. Руководство города в этом плане проявили активность, даже в Каспийске показывали». Рамазанов добавил, что сегодня в Дагестане насчет музея вопрос встал ребром: либо строить его в парке, или отказываться вовсе. Последний вариант, по его мнению, только рейтинг Дагестана в глазах федерального Центра: «Если откажемся, Грозный сразу перехватит этот проект». На эти слова Рамазанова защитники парка отреагировали из зала так: если вопрос стоит ребром, то пусть музей строят в Грозном, а Махачкалу оставят в покое. Главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов на это ответил: «Нельзя говорить от имени всего народа!». «Почему-то огромное количество мечетей и заправок построены, но об этом все всегда молчат. Мы потеряли целое поколение. Разве ваши дети знают историю?! Почему вы говорите с такой гордостью о братьях Вейнерах, которые построили пивзавод и споили наш народ?» — заявил Гитинов.(EADaily напоминает, немцы- пивовары Вейнеры, отказавшись от идеи строить пивоваренный завод на месте нынешнего парка, построили завод в другой части города, а на старом месте строительства посадили деревья, что положило начало парку имени Ленинского комсомола). Главный архитектор Махачкалы акцентировал внимание на том, что строительство музея в старинном парке — это федеральные деньги: «Они (федеральный Центр — EADaily) сами его строят, сами обеспечивают. Я три месяца работаю главным архитектором, еще не видел никаких федеральных денег в глаза!». Гитинов посетовал, что он, руководитель архитектурно- градостроительного управления столицы Дагестана, вынужден жить на одну зарплату государственного служащего.

Северо-Кавказская редакция EADaily