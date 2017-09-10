«ХОТЬ ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЁТ»

В недавно опубликованной статье австрийского журнала Contra Magazin, автор статьи Марко Майер все назвал своими именами – «Санкции из-за присоединения Крыма к России были введены лишь потому, что американцы хотели обустроить на полуострове собственную черноморскую военную базу». Он убеждён, что это вовсе не одна из теорий заговора, а неопровержимый факт.

Марко Майер забыл еще добавить, что проект американской военной крымской базы стоимостью более 5-ти миллиардов долларов, имел более широкомасштабный план и предусматривал не только захват Черноморского бассейна, но и перевод Западной Европы на сланцевый газ, залежами которого богата территория Донбасса. Именно, для его реализации на Украине крутились вице-президент США Байден со своим сыном, представляющим компанию по разработкам сланцевого газа. Сейчас можно себе представить, что нас ждало с потерей выхода из Черного моря, потерей сбыта трубопроводного газа на Европу и острой ракетной пики в живот Российской федерации из Украины. Для того Украинские олигархи и продали банально Украину США, думая, вероятно, потом жировать на обломках огромной богатой России. Но самонадеянность, и историческая недооценка российской действительности сыграли злую шутку с Западом, который сел в лужу, поспешив одобрить государственный переворот в Киеве.

Россияне должны поставить памятник Путину, который предотвратил катастрофическое развитие событий для нас. С точки зрения международного права и действия спецслужб России, возврат Крыма и спасение Януковича были проведены безукоризненно, а без легитимной передачи действующим президентом власти, всё дальнейшее на Украине превратилось в фарс, к сожалению, сопровождаемый длящейся уже 3 года кровавой бойней на Донбассе. Тут руководству РФ хватило ума и прозорливости не вводить в Донбасс регулярные войска, а верить в силу духа русских людей, объединяющихся в трудный момент, превращаясь в непобедимых воинов, что позволило Путину, в конце концов, опустить Запад, подсунув, составленные им «Минские соглашения» в безвыходный момент для Порошенко, тонущего тогда в Дебальцевском котле. И как ни обидно и больно видеть гибель мирного населения Донбасса, но нельзя уподобляться Западноевропейской «цивилизации», для которой международное право «что дышло — куда им надо туда и вышло», что подтвердилось в Косово, Ираке и других территориях вторжения американской военщины. Украинские области Донбасс и Луганск в отличие от Крымской автономии могут изменить свое положение только в результате федерализации и последующего особого статуса, приннятого Верховной Радой Украины. К сожалению принятие этих областей в состав России будет являться грубейшим нарушением международного права, зато обстрел своего населения ничто иное, как внутреннее дело страны и Западная «цивилизация» может продолжать закрывать глаза на явный геноцид русскоязычного населения Юго-востока Украины.

Вообще, — «Вся «операция «Украина» — это не что иное, как широкомасштабный проект, направленный против России, причём его подготовка велась в течение многих лет,» — продолжает Марко Майер, подтверждая слова Збигнева Бзежинского: — «Россию необходимо расчленить на три отдельные государства – одно с центром в Петербурге, другое с центром в Москве, а Сибирь отделить в отдельное государство» – Естественно, продолжает он, чтобы ресурсами этих территорий ведала бы не Россия, а «цивилизованный мир», имея ввиду США со своими сателлитами.

Становится страшно за будущее планеты Земля, на которой такой «цивилизованный мир» имеет наглость присвоить себе право распоряжаться жизнью многих людей. И волосы встают дыбом, когда посчитаешь, сколько погибло народа в результате широкомасштабных американских проектов направленных на то, чтобы весь мир работал только на американского потребителя. Коснулось это и России: заявления американских политиков, что они будут противодействовать экономической интеграции России с ее соседями, лишают всяких шансов россиян на свободную, достойную жизнь.

Надо совсем не любить свою родину, чтобы не видеть этого и не пытаться героически противодействовать откровенному бандитизму. Но тем и отличается Россия от остального Западного мира, что «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой» — Путин не исключение – он один из нас. И на каждый англосаксонский шаблон отвечает русской смекалкой. Вот Запад и корёжит от исторического бессилья завоевать эту страну и превратить её народ в рабов, работающих на англосаксов!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108365/20203/-