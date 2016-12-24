«Холодное сердце»: телеканал «Россия 1» покажет мини-сериал 24.12.16 с Ксенией Алферовой в главной роли

«Холодное сердце» 24.12.16, смотреть онлайн анонс. Поклонникам сериалов 24 декабря следует не пропустить премьеру на «Россия 1». Канал, который славится своими сериалами, покажет очередной телепроект под названием «Холодное сердце». Режиссером этого проекта выступила Екатерина Двигубская, которую поклонники многосерийных фильмов знают по таким телепроектам как «Врачиха» и «Запах лаванды». Жена Егора Бероева Ксения Алферова сыграла главную роль в данном мини-сериале.

О чем мини-сериал «Холодное сердце»?

В сюжете этого телефильма главными персонажами являются Анна и Михаил. Они — супруги, которые живут счастливой семейной жизнью. У них уже есть дочка Юля, которой 9 лет. Единственное, что омрачает их жизнь — это страшный недуг порок сердца. Родители прилагают немало усилий для того чтобы облегчить её жизнь. Они выполняют любые желания девочки.

Через некоторое время происходит трагическая гибель супруга Анны. В результате женщина остается одна с дочкой. После такого поворота судьбы она принимает решение свою жизнь посвятить заботе о дочери и при этом даже не думает о том, чтобы найти себе нового мужа. В результате того, что своей дочери Анна уделяет максимум внимания и исполняет все её прихоти, Юля вырастает эгоистичной девушкой, которая думает только о материальных благах. Она хорошо умеет манипулировать окружающими и часто этим пользуется.

«Холодное сердце» 24.12.16, смотреть онлайн анонс. Неожиданная встреча Анны с незнакомцем заканчивается романтическим знакомством. Павел становится новым избранником Анны, который при жизни её мужа был его другом. Однако увлечение матери раздражает Юлию. Она строит преграды для того чтобы романтическая связь её матери и Павла завершилась. Девушка готова пойти на многое ради того чтобы мама не обрела счастье и осталась одинокой до конца своих дней.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7923-holodnoe-serdce-telekanal-rossiya-1-pokazhet-mini-serial-241216-s-kseniey-alferovoy-v-glavnoy-roli.html