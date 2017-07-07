Холодная погода стала шоком для ЦБ

ЦБ назвал «большим шоком» тот факт, что необычно холодная и дождливая погода в центральной части страны этим летом привела к сокращению объемов урожая и увеличила цены на овощи и фрукты.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию с начала года взлетели на 27,6% — в 4 раза быстрее, чем за январь-июнь прошлого года. В результате, инфляция в июне составила 0,6%, то есть в 1,5 раза больше предыдущего месяца. Накопленный итог инфляции с начала года – 2,3%. ЦБ такого не ожидал и теперь отмечает, что в июле существенного замедления инфляции может не произойти.

Так что же произошло? Ничего критичного, просто российские экономисты и финансисты как обычно сильно полагаются на монетарные факторы (экс-глава МЭР Алексей Улюкаев вовсе на одной из конференций с видимым удовольствием называл себя убежденным монетаристом), хотя инфляция в России носит сезонный и немонетарный характер, особенно летом.

Каждый год мы видим, что в мае-июне рост цен на плодоовощную продукцию растет, в июле-августе – снижается. Часто в последние месяцы лета может фиксироваться недельная дефляция. Кроме того, цены ускоряются под воздействием повышения тарифов на услуги ЖКХ, а в конце года на фоне усиления потребительской активности.

Все это не имеет никакого отношения к денежно-кредитной политике, и руководство Банка России просто забыло хотя бы иногда выглядывать в окно и обращать внимание на погоду. Но это нормально, грешат этим, кажется, вообще все крупные регуляторы.

При этом в США и Великобритании, например, на «плохую погоду» вообще сваливают вину за большое число негативных факторов, связанных с потребительской экономикой – объемы розничных продаж, потребительскую активность и т.п. И также каждый раз удивляются этому.

Значительно важнее, что теперь ЦБ может еще более осторожно снижать ставку, и в июле, судя по всему, смягчения политики можно не ждать. В годовом выражении инфляция выросла с 4,1% до 4,4%, отдаляя регулятора от желанной цели, увеличивая инфляционные риски, особенно учитывая ожидания по ослаблению рубля.

Так как во втором полугодии инфляция может оказаться выше цели в 4%, ЦБ возьмет паузу для того, чтобы оценить ситуацию. Руководитель департамента по ДКП Игорь Дмитриев уже заявил, что ЦБ пересмотрит планы по достижению целевого уровня по инфляции.

И это, кстати, может быть даже лучше. Если регулятор не будет ставить себе амбициозных целей, а заявит, что 4% будут достигнуты к концу 2018 г., а не нынешнего, это откроет дорогу для более активного снижения ключевой ставки.

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