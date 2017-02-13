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Хитрый план ВКС РФ: Боевики ССА уничтожили колонну террористов «Нусры»

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Хитрый план ВКС РФ: Боевики ССА уничтожили колонну террористов «Нусры» | Русская весна

Боевики «Свободной сирийской армии» уничтожили колонну техники группировки «Джабхат ан-Нусра», которая пыталась пересечь сирийско-иорданскую границу в районе поселка Насиб на юге провинции Дераа (Деръа). 

Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.

«В результате операции уничтожен пикап, оснащенный крупнокалиберным пулеметом, две машины сопровождения и ряд террористов.

Информация о готовящемся пересечении сирийско-иорданской границы отряда „Нусры“ подразделению ССА была передана офицерами Сирийской армии при координации российских военных», — рассказал собеседник «Русской Весны».

Успешный результат этой операции подразделения ССА был возможен благодаря договоренностям, достигнутым в Астане.

Судя по поступающей информации, такие действия «Свободной сирийской армии» являются реализацией плана по борьбе с «Фронтом ан-Нусра», скоординированного с командованием ВКС РФ. Его целью является ослабление влияния этой террористической группировки на юге Сирии.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487002804

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