Химатака под чужим флагом: у сирийского зарина появился «турецкий след»

Вслед за Соединенными Штатами правительство Франции опубликовало доклад, посвященный химической атаке в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

По утверждению Парижа, ответственность за нападение несет Дамаск.

В сирийских лабораториях до 2013 года изготовляли зарин по особой технологии — с применением стабилизатора гексамина.

Франция утверждает, что обнаружила гексаминовый зарин в Хан-Шейхуне, и делает вывод о применении его Сирией.

Возможность того, что смертоносный газ могла добыть и оппозиция, в Париже отвергли.

Кто выпустил зарин из бутылки?

Публикация французского доклада по сирийской химатаке (на 30% превышающего американский — шесть страниц против четырех) была анонсирована заранее, однако большой сенсации не принесла.

Сведения Парижа подразделяются на три группы: об отравляющем веществе, способе его производства и средствах доставки, однако что-то новое Франции удалось найти только по производству.

Полевые исследования в Хан-Шейхуне, контролирующемся группировкой «Джабхат Фатах аш-Шам»* (бывшая «Ан-Нусра»*), позволили установить, что зарин химических атак совпадает по технологии производства с хранившимся до 2013 года в Сирии.

Зарин такого же типа был использован во время химической атаки апреля 2013-го в Саракебе, в которой Франция обвиняет Сирию, а та своей вины не признает.

«Существуют два десятка способов изготовить зарин, — объясняет французский химик Оливье Лепик. — Сирийский — один из них.

Он предполагает получение побочных продуктов в виде кислот. Чтобы молекула зарина сохранялась в стабильной форме, сирийцы используют гексамин, нейтрализующий кислоты и препятствующий коррозии металлов. Это позволяет складировать газ в течение длительного времени».

Но, во-первых, даже некогда изготовленный правительством газ мог потом попасть к оппозиции — как попадало другое оружие. Во-вторых, доступ к этой технологии мог получить кто-то еще, помимо Асада.

Другие утверждения, перечисленные в докладе, заслуживают меньшего внимания, поскольку не учитывают уже давно накопившуюся критику.

Париж утверждает, что только Сирия располагала возможностями для проведения авиабомбардировки Хан-Шейхуна.

Факт соответствует действительности, однако не доказано, что химическую атаку на территории, контролируемой исламистами, проводили с воздуха.

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Версия Ирана

Несколькими днями ранее свою точку зрения на атаку в Хан-Шейхуне сообщил РИА Новости дипломат из Ирана, высказавшийся на условиях анонимности.

По словам чиновника, произошедшее в Сирии представляет собой «совместную провокацию властей Турции и группировки „Джабхат Фатах аш-Шам“».

Следуя логике этой версии, использование зарина определенного способа изготовления (учитывая, что сирийский «секрет» может быть известен) не доказывает вины Башара Асада.

Под сомнением оказывается и часть фактических доказательств, используемых против Сирии, поскольку те были получены от беженцев, оказавшихся на территории Турции.

Турецкие власти одними из первых заявили о вине сирийского лидера за бомбардировку Хан-Шейхуна и потребовали призвать Дамаск к ответу. Когда 7 апреля США нанесли удар по базе Эш-Шайрат, в Анкаре сочли, что «возмездие» недостаточно. По сирийским данным, американский рейд унес жизни девятерых человек, включая детей.

По логике политического противостояния на пространстве Сирии исламисты — естественные союзники властей Турции против курдов, шиитов и алавитов. Ранее Анкару подозревали в сотрудничестве с наиболее опасной экстремистской группировкой Ближнего Востока — ИГИЛ*.

Франция в сирийской войне

Роль Франции в сирийской войне остается неизменной: на протяжении всех шести лет конфликта Париж поддерживает Саудовскую Аравию и Катар.

В 2013 году президент Франсуа Олланд занял по отношению к Сирии более жесткую позицию, чем американский лидер Барак Обама.

Отказ США провести «миротворческую» операцию против Башара Асада испортил двусторонние отношения гораздо больше, чем разразившийся тогда же скандал с прослушкой Елисейского дворца американскими спецслужбами. В Париже затаили обиду на нерешительность Обамы.

Сирийская проблема продолжает омрачать и двусторонние отношения Кремля и Елисейского дворца.

Тогда как Москва поддерживает Сирию, Париж привержен дружбе с нефтяными монархиями Персидского залива, а это злейшие враги Асада.

В 2016 году Франсуа Олланд наградил орденом Почетного легиона наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Найефа, а в 2015 году медаль того же ордена получил глава Qatar Airlines Ахмад аль-Бакер. На этом фоне общего мнения по сирийской проблеме у Москвы и Парижа не складывается.

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* Запрещенные на территории РФ террористические организации.