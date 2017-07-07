Харьковский телеканал оштрафован за показ фильма об Алесе Бузине

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «Горизонт-TV» (Харьковская область) на сумму 84 621 грн за показ фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени».

Как пишет украинское оппозиционное издание «Голос Правды», члены Нацсовета сочли, что демонстрация фильма о писателе, которого радикалы убили в апреле 2015 года, является «несоблюдением обязанности телерадиоорганизации распространять объективную информацию».

В частности, чиновников возмутило, что Олесь Бузина негативно относился к Майдану (члены Нацсовета являются представителями Майдана), отказывался называть госпереворот в Украине «революцией достоинства», а также выступал за единство всех народов в Украине, а не только за «носителей украинской национальной идеи».

В свою очередь, телеканал «Горизонт-TV» заказал экспертизу в «Киевском экспертно-исследовательском центре» (к нему обращаются представители Администрации Президента и СБУ, их выводы принимают во внимание суды) и предоставил Нацсовету экспертное заключение. В нем говорится, что документальный фильм «Олесь Бузина: жизнь вне времени» не содержит каких-либо нарушений.

Но членов Нацсовета это не убедило. Его председатель Юрий Артеменко сообщил, что «документ не был предоставлен вовремя на момент проведения проверки» и поэтому госорган принял решение оштрафовать телеканал на 84 621 грн (25% лицензионного сбора).